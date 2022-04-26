رياضة

حلم صلاح مع ليفربول حاليًّا... ما هو؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 23:00
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صرح النجم المصري محمد صلاح، بأنه يرغب في الفوز مجددا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع فريقه ليفربول، وذلك عشية مواجهة ضيفه فياريال الإسباني في الدور نصف النهائي للبطولة.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "أريد أن ينتابني شعور الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى.. لقد كان أمرا رائعا، ولا يزال حاضرا في رأسي، ولهذا السبب أريد الفوز باللقب مرة أخرى مع ليفربول".

وأضاف: "لقد سيطر هذا الشعور على المدينة عندما ركبنا الحافلة وقمنا بجولة رائعة".

وتابع: "الفوز بالبريميرليغ كان مختلفا نوعا ما، لأننا لم نحتفل بسبب قيود فيروس كورونا، لكنني أريد الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى، والتتويج بالدوري الإنجليزي أيضا.. هذا هدفي الآن مع الفريق".

وواصل: "هل تحسن مستواك هذا العام؟ لقد رأيت مستواي يتحسن، لكن الموسم قبل الماضي كان لدي 19 هدفا، و 10 تمريرات حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأردف: "في موسمي الأول، قدمت أيضا 10 تمريرات حاسمة، لذلك أحاول دائما تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة".

وختم: "هذا أسلوب لعبي دائما وفي الموسم الحالي أشعر بتحسن كبير عندما أحصل على الكرة، لكنني أعود إلى ما قلته سابقا. أهم شيء مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب وأحاول تحقيق ذلك".

ويتصدر محمد صلاح (29 عاما) قائمة هدافي الدوري "البريميرليغ" أيضا برصيد 22 هدفا بفارق 5 أهداف أمام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، ويليهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، في المرتبة الثانية برصيد 16 هدفا.

ويعتبر "الفرعون" المصري الأكثر صناعة للأهداف بقميص ليفربول في "البريميرليغ" منذ انضمامه لصفوف "الريدز"، حيث صنع لزملائه 46 هدفا، منها 13 في الموسم الحالي، متقدما على كل من الثنائي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون بفارق هدف، وذلك وفقا لشبكة "سكواوكا" العالمية لإحصائيات كرة القدم.

وأضافت الشبكة أن صلاح سجل 117 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز" قادما من نادي روما الإيطالي صيف عام 2017.
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