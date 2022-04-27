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رياضة

قائد المنتخب الإيطالي يستعد لاعتزال اللعب... ما السبب؟

Lebanon 24
27-04-2022 | 08:00
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كشف قائد المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني، موعد اعتزاله اللعب دولياً، إذ أشار إلى أنه يعتزم اعتزال اللعب مع المنتخب بعد مباراة ضد الأرجنتين في لندن، مقررة أول حزيران القادم.

فيما قال كيلليني في تصريحات أدلى بها أمس بعد فوز يوفنتوس على ساسولو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي: "إذا كنت في مستوى فني عال فسأودع المنتخب الوطني في ويمبلي، حيث وصلت إلى ذروة مسيرتي مع الأزوري وربما طوال مسيرتي".
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يواجه منتخب إيطاليا، حامل لقب بطولة أمم أوروبا، نظيره الأرجنتيني، الفائز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس كوبا أمريكا، في الأول من حزيران المقبل، في بطولة كأس أبطال "كونميبول-يويفا" المستحدثة.

وستكون مواجهة إيطاليا والأرجنتين هي الأولى في إطار التعاون بين اتحاد قارة أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ونظيره الأوروبي "يويفا".

وكان كيلليني، البالغ عمره 37 عاماً، لعب أول مباراة له مع المنتخب الإيطالي، في 17 تشرين الثاني 2004، وكان ضمن الفريق الذي تُوج بكأس أمم أوروبا في العام الماضي، وكان اللاعب البالغ 37 عاماً أحد الوجوه الرئيسية في فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020، عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز الدرامي على إنجلترا بركلات الترجيح، في الملعب الشهير الذي سيقود عليه رفاقه أمام أرجنتين ليونيل ميسي، في الأول من حزيران.
المصدر: عربي بوست
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