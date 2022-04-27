فضّلوه على ماكرون ولوبان... لاعب فرنسي شهير يحصل على أصوات في انتخابات الرئاسة الفرنسية!

أقحم مواطنون فرنسيون اسم الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، في سباق الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم الأحد.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، المتوج مؤخراً ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2021-2022، بنهاية الموسم الحالي، وسط حالة من الغموض تحيط مستقبل اللاعب صاحب الـ23 عاماً.

وكشفت صحيفة estrepublicain الفرنسية عن موقف طريف شهدته انتخابات الرئاسة في فرنسا، ويتمثل بحصول مبابي على 10 أصوات في قرية تاليناي الشرقية، التابعة لإقليم دوبس الواقع في شرقي البلاد.