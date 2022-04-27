فضّلوه على ماكرون ولوبان... لاعب فرنسي شهير يحصل على أصوات في انتخابات الرئاسة الفرنسية!

أقحم مواطنون فرنسيون اسم الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، في سباق الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم الأحد.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، المتوج مؤخراً ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2021-2022، بنهاية الموسم الحالي، وسط حالة من الغموض تحيط مستقبل اللاعب صاحب الـ23 عاماً.
وكشفت صحيفة estrepublicain الفرنسية عن موقف طريف شهدته انتخابات الرئاسة في فرنسا، ويتمثل بحصول مبابي على 10 أصوات في قرية تاليناي الشرقية، التابعة لإقليم دوبس الواقع في شرقي البلاد.
وأوضحت أن نجم البي إس جي حصل على هذه الأصوات العشرة، من أصل 348 ناخباً من سكان القرية، الذين وضعوا اسم مبابي في بطاقة التصويت الخاصة بهم، ووضعوها في صندوق الاقتراع.
ونوهت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه الأصوات تعد باطلة بحكم القانون، خاصة أن سباق الرئاسة الفرنسية انحصر بين الرئيسين الحالي إيمانويل ماكرون، ومارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف.
وكان ماكرون، الذي فاز لاحقاً بالانتخابات بشكل رسمي عقب حصوله على 58.5 % من الأصوات، قد أفصح عن رغبته العلنية في بقاء مبابي مع باريس.
ورغم إغراءات الإدارة الباريسية، إلا أنها لم تفلح في إقناع مبابي بالتجديد حتى هذه اللحظة، ليتدخل ماكرون على خط الأزمة بشكل شخصي.
وحسب شبكة RTL الفرنسية، فإن ماكرون اعتبر يوم 18 أنيسان 2022، أن تجديد عقد مبابي هو "قضية دولة"، على الرغم من كونه مشجعاً للغريم مرسيليا.
علاقة قوية بين ماكرون ومبابي
وتربط مبابي برئيس البلاد ماكرون علاقة شخصية ومباشرة، بدأت في عام 2018 في قصر الأليزيه، أثناء نقاش نجم باريس وماكرون حول تنمية الرياضة في إفريقيا.
وكان مبابي حينها بطلاً لكأس العالم مع منتخب بلاده، وخلال وجوده في الفعالية، أُعجب ماكرون بأسلوب وفصاحة النجم الفرنسي، الذي كان في الثامنة عشرة من عمره، وفق تقرير الشبكة الفرنسية.
وأوضحت: "العلاقة بين الرجلين لا تتوقف على كرة القدم فقط، لأن مبابي دعم ماكرون في ملف زيادة التوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا، خاصة أن النجم الفرنسي نشر صوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتلقى التطعيم".
ويعتبر ماكرون أن بقاء مبابي مع سان جيرمان أمراً بالغ الأهمية، بسبب اقتراب البلاد من تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، على اعتبار أن كيليان بات بشكل مؤكد أيقونة رياضية للشباب.