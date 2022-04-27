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رياضة

مانشستر سيتي ينتصر على ريال مدريد

Lebanon 24
27-04-2022 | 11:00
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فاز مانشستر سيتي 4-3 على ضيفه ريال مدريد في مباراة ممتعة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد الاتحاد يوم الثلاثاء.

وتقدم سيتي بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق ضربة رأس من كيفن دي بروين وتسديدة غابرييل جيسوس.
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وقلص كريم بنزيمة الفارق لريال في الدقيقة 33، ثم أعاد فيل فودن فارق الهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد.

وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74، لكن بنزيمة أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورغم الفوز برباعية، فقد يشعر سيتي بالحسرة على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين، عندما تقام مباراة الإياب في مدريد في الرابع من أيار المقبل.

وسيلعب ليفربول مع فياريال في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي في أنفيلد اليوم.
المصدر: العربية
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