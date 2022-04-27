Advertisement

رياضة

كريم بنزيما يتوعد مانشستر سيتي بـ"السحر" في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"

Lebanon 24
27-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-946606-637866829938640902.jpg
Doc-P-946606-637866829938640902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن خيبة أمله بشأن خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي (3-4) أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متعهدا بالفوز في مباراة الإياب.

وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية: "لا يمكن أن تكون الخسارة جيدة بأي شكل من الأشكال، لكننا نتعهد بتقديم السحر اللازم من أجل الفوز في الإياب، نملك طموحات كبيرة في البطولة، ونعتزم ألا نستسلم، لكننا بحاجة إلى دعم الجماهير من أجل تحقيق ذلك".
Advertisement

وأضاف المهاجم الفرنسي: "تلقي هدفين في أول 11 دقيقة، أثر سلبا على أداء الفريق بعض الشيء، لكننا نجحنا في العودة من بعيد، ربما افتقدنا القليل من كل شيء، الطموح والضغط والثقة".

وعن ركلة الجزاء التي سجلها في مرمى مانشستر سيتي بطريقة "بانينكا" بعد إهداره ركلتين خلال مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني: "هذه كرة القدم، إذا لم تسدد ركلات الجزاء، لن تهدر البعض منها، أثق في نفسي كثيرا، لذلك تقدمت من جديد لتسديد هذه الركلة".

يذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-27
11:00 | 2022-04-27
08:00 | 2022-04-27
05:00 | 2022-04-27
02:00 | 2022-04-27
23:00 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website