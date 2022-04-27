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رياضة

مفاجأة.. أسرة عربية مهمة وراء صفقة بيع ميلان

Lebanon 24
27-04-2022 | 23:00
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كشفت شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية عن مفاجأة مدوية في قضية بيع نادي ميلان الإيطالي لصندوق "إنفستكورب" البحريني.

وقالت شبكة "توتو ميركاتو ويب"، إن صندوق "إنفستكورب" لن يكون مالك ميلان المستقبلي، لكنه مجرد وسيط لنقل ملكية النادي إلى أسرة مهمة، ليست في البحرين، لكنها في المنطقة العربية.
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 وأشارت إلى أن "إنفستكورب" يتفاوض مع صندوق "إيليوت" لشراء ميلان ويلعب دور مستشار التسليم، حيث ستنتهي المفاوضات لصالح الصندوق البحريني الذي سيدير النادي مؤقتا قبل تسليم الملكية إلى أسرة عربية مهمة.

ووفقا للعديد من الأنباء في الأسبوع الماضي، فإن قيمة صفقة بيع ميلان تبلغ أكثر من مليار يورو.
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