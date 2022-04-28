جماهير مانشستر سيتي سلّطت عليه "الليزر" خلال تنفيذ ركلة جزاء... فكيف ردّ بنزيمة؟

نجح كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، في رهانه ضد مشجعي مانشستر سيتي الذين حاولوا تشتيته قبل تنفيذ ضربة جزاء في مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسجل بنزيمة هدفين من أصل ثلاثة أحرزها ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي، خلال المباراة المثيرة التي انتهت بفوز "السيتيزنز" بأربعة أهداف لثلاثة.

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واحتسب الحكم الروماني ستيفان كوفاكس ركلة جزاء "للميرنغي" في الدقائق العشر الأخيرة، تقدم لها بنزيمة، الذي أظهرت اللقطات التلفزيونية تعرضه لمضايقات من جماهير السيتي، التي قامت بتسليط أضواء الليزر الخضراء على وجهه.

وعلى الرغم من ذلك، حافظ بنزيمة على هدوئه وتركيزه، وسدد ضربة الجزاء بأسلوب مذهل على طريقة "بانينكا"، ليسجل هدفه الشخصي الثاني ثم الثالث لفريقه في الدقيقة الثانية والثمانين.