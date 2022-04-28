الحرب غيّرت كلّ شيء... قرار أوكرانيا حاسم حول دوري كرة القدم

قررت رابطة كرة القدم في أوكرانيا، إلغاء الموسم الكروي 2021-2022؛ بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أواخر شباط الماضي.





وكانت مواجهة كولوس كفاليفكا ضد ضيفه ميناي، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لواحد يوم الأحد 12 كانون الأول 2021، آخر مباراة أقيمت في الدوري الأوكراني، قبل الذهاب إلى عطلة الشتاء التي تستمر في العادة لمدة 3 أشهر.

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