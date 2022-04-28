21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الحرب غيّرت كلّ شيء... قرار أوكرانيا حاسم حول دوري كرة القدم
Lebanon 24
28-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت رابطة كرة القدم في أوكرانيا، إلغاء الموسم الكروي 2021-2022؛ بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أواخر شباط الماضي.
وكانت مواجهة كولوس كفاليفكا ضد ضيفه ميناي، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لواحد يوم الأحد 12 كانون الأول 2021، آخر مباراة أقيمت في الدوري الأوكراني، قبل الذهاب إلى عطلة الشتاء التي تستمر في العادة لمدة 3 أشهر.
Advertisement
ويتصدر شاختار دونتسيك جدول ترتيب الدوري الأوكراني برصيد 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن دينامو كييف صاحب المركز الثاني.
وحسب البيان الصادر على رابطة الدوري الأوكراني؛ فإن نتائج الأندية قد أُلغيت أيضاً، ولن يُمنَح لقب موسم 2021-2022 لأي فريق.
وقال البيان: "أندية الدوري الأوكراني الممتاز أيدت اقتراح إنهاء موسم 2021-2022؛ لأنه لا يمكن استكمال البطولة بسبب تمديد حالة الطوارئ في البلاد".
وأضاف: "الترتيب بدايةً من 24 شباط 2022 سيكون الترتيب النهائي لموسم 2021-2022، مع عدم منح اللقب لأي فريق".
وأتم البيان: "قُدِّم القرار للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم".
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)
Lebanon 24
لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)
00:28 | 2022-04-28
28/04/2022 12:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة فنان لبناني شهير تنجو بأعجوبة: سيارة زوجته احترقت بالكامل.. وابنتاه كانتا بداخلها (صورة)
Lebanon 24
عائلة فنان لبناني شهير تنجو بأعجوبة: سيارة زوجته احترقت بالكامل.. وابنتاه كانتا بداخلها (صورة)
02:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينسحب غدًا لصالح الثنائي الشيعي
Lebanon 24
مرشح ينسحب غدًا لصالح الثنائي الشيعي
15:03 | 2022-04-27
27/04/2022 03:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "باب الحارة" أبو شهاب يثير الحيرة بصورة رومنسية مع ممثلة لبنانية شهيرة
Lebanon 24
نجم "باب الحارة" أبو شهاب يثير الحيرة بصورة رومنسية مع ممثلة لبنانية شهيرة
14:00 | 2022-04-27
27/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-27
27/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-04-28
بمبلغ "هزيل"... "سان جيرمان" يُحدّد سعر بيع نيمار
05:00 | 2022-04-28
جماهير مانشستر سيتي سلّطت عليه "الليزر" خلال تنفيذ ركلة جزاء... فكيف ردّ بنزيمة؟
02:00 | 2022-04-28
لاعب نادي البرج يوقّع عقود انتقاله للنجمة... هذه التفاصيل
23:00 | 2022-04-27
مفاجأة.. أسرة عربية مهمة وراء صفقة بيع ميلان
16:00 | 2022-04-27
كريم بنزيما يتوعد مانشستر سيتي بـ"السحر" في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"
14:00 | 2022-04-27
تجريد روسيا من استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد
فيديو
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
28/04/2022 19:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
23:37 | 2022-04-27
28/04/2022 19:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-27
28/04/2022 19:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact