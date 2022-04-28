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رياضة

الحرب غيّرت كلّ شيء... قرار أوكرانيا حاسم حول دوري كرة القدم

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:00
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قررت رابطة كرة القدم في أوكرانيا، إلغاء الموسم الكروي 2021-2022؛ بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أواخر شباط الماضي.


وكانت مواجهة كولوس كفاليفكا ضد ضيفه ميناي، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لواحد يوم الأحد 12 كانون الأول 2021، آخر مباراة أقيمت في الدوري الأوكراني، قبل الذهاب إلى عطلة الشتاء التي تستمر في العادة لمدة 3 أشهر.
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ويتصدر شاختار دونتسيك جدول ترتيب الدوري الأوكراني برصيد 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن دينامو كييف صاحب المركز الثاني.

وحسب البيان الصادر على رابطة الدوري الأوكراني؛ فإن نتائج الأندية قد أُلغيت أيضاً، ولن يُمنَح لقب موسم 2021-2022 لأي فريق.

وقال البيان: "أندية الدوري الأوكراني الممتاز أيدت اقتراح إنهاء موسم 2021-2022؛ لأنه لا يمكن استكمال البطولة بسبب تمديد حالة الطوارئ في البلاد".

وأضاف: "الترتيب بدايةً من 24 شباط 2022 سيكون الترتيب النهائي لموسم 2021-2022، مع عدم منح اللقب لأي فريق".

وأتم البيان: "قُدِّم القرار للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم".
 
 
المصدر: عربي بوست
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