لاعب نادي البرج يوقّع عقود انتقاله للنجمة... هذه التفاصيل

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وقع شادي سكاف نجم نادي البرج، على عقود انتقاله للنجمة، ليكون ضمن صفوف النادي ضمن كأس الاتحاد الآسيوي 2022.وعقد اجتماع في مكتب رئيس نادي النجمة أسعد صقال، جمع سكاف ووكيل أعماله إبراهيم فتوني.وأكدت مصادر خاصة لكووورة أن اللاعب اتفق مع الصقال على عقد يمتد خلال فترة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022 ، على أن يتم دراسة توقيعه على كشوفات الفريق ضمن الدوري المحلي في وقت لاحق.