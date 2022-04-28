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رياضة
بمبلغ "هزيل"... "سان جيرمان" يُحدّد سعر بيع نيمار
Lebanon 24
28-04-2022
|
11:00
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ذكرت تقارير إعلامية، أن باريس سان جيرمان، يخطط لبيع نيمار دا سيلفا هذا الصيف، بمبلغ "هزيل" مقارنة بالمبلغ الذي دفعه النادي للتعاقد مع هذا النجم البرازيلي قبل خمس سنوات.
وأوردت صحيفة "آس" الإسبانية، أن سان جيرمان سيعرض نيمار للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 90 مليون يورو فقط، بعدما اشتراه من برشلونة في 2017، مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
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وأوضح المصدر، أن سان جيرمان مستعد للاستغناء عن خدمات نيمار هذا الصيف، كجزء من إعادة بناء الفريق.
ولكن الصحيفة شددت على أن نيمار الذي يرتبط بعقد مع الفريق الباريسي حتى العام 2025، لا يخطط للرحيل هذا الصيف.
وأحدث وصول نيمار إلى "حديقة الأمراء" في صيف العام 2017، ضجة كبيرة في عالم كرة القدم والرياضة عموما، نظرا لقيمة الصفقة وقرار اللاعب البرازيلي بمغادر برشلونة، في وقت كان يعيش فيه أزهى فترة في مسيرته الكروية.
وكان الهدف من التعاقد مع نيمار هو مساعدة باريس سان جيرمان في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.
وتراجع مستوى نيمار بشكل كبير منذ انتقاله لسان جيرمان، وغاب عن العديد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته المتكررة، واكتفى النجم البرازيلي هذا الموسم بتسجيل 11 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه في 19 مباراة في الدوري الفرنسي.
المصدر: روسيا اليوم
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