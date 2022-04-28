Advertisement

رياضة

بين "ليفربول" و"مانشستر سيتي"... من يحصد لقب الدوري؟

Lebanon 24
28-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-946812-637867448020997721.jpg
Doc-P-946812-637867448020997721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستكون الجولات الخمس، المتبقية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشتعلة ومثيرة، في ظل احتدام الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب "البريمير ليغ".

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث بـ65 نقطة، وهو ما يعني أن المنافسة على اللقب انحصرت عمليا بين "السيتي" و"الريدز".
Advertisement

ونستعرض في هذا الرصد المباريات المتبقية للفريقين والتي ستتحدد من خلالها هوية بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم:

- الجولة 35

نيوكاسل # ليفربول - ليدز يونايتد # مانشستر سيتي

- الجولة 36

ليفربول # توتنهام - مانشستر سيتي # نيوكاسل

- الجولة 37

ساوثهامبتون # ليفربول - ويستهام # مانشستر سيتي 

- الجولة 38

ليفربول # وولفرهامبتون - مانشستر سيتي # أستون فيلا.

- الجولة 33 (مباريات مؤجلة)

أستون فيلا # ليفربول - وولفرهامبتون # مانشستر سيتي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-28
11:00 | 2022-04-28
08:00 | 2022-04-28
05:00 | 2022-04-28
02:00 | 2022-04-28
23:00 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website