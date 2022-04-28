Advertisement

رياضة

أشهر وكيل أعمال للاعبين ينفي خبر وفاته ويصدم الجميع بتصريح

Lebanon 24
28-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-946935-637867688933984174.png
Doc-P-946935-637867688933984174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى وكيل أعمال اللاعبين الشهير، مينو رايولا، خبر وفاته، الذي انتشر بشكل كبير على أكبر مصادر الإعلام الأوروبية، الخميس.

وتعرض عالم كرة القدم لصدمة كبيرة، بخبر وفاة أشهر وكيل أعمال للاعبين، مينو رايولا، عن عمر يناهز 54 عاما، لكن الأخير فاجأهم بتغريدة على حسابه بموقع تويتر.
Advertisement

وأكدت مصادر إيطاليا، استندت عليها أكبر وكالات الأنباء، وفاة رايولا بسبب المرض، لكن الأمر تبين أنه ليس حقيقي.

وكتب رايولا على حسابه بموقع تويتر: "حالتي الصحية الآن لمن يتساءل: غاضب جدا. هذه المرة الثانية التي يقتولنني فيها خلال 4 أشهر. هذه المرة كنت قادرا على العيش بعد الموت".
 
ويعتبر الإيطالي رايولا، من أكبر وكلاء اللاعبين بالعالم، يعرف بتنفيذ أكبر صفقات اللاعبين حول العالم.

ومن أبرز عملاء رايولا، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا والنرويجي إيرلنغ هالاند.
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-28
11:00 | 2022-04-28
08:00 | 2022-04-28
05:00 | 2022-04-28
02:00 | 2022-04-28
23:00 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website