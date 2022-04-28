أشهر وكيل أعمال للاعبين ينفي خبر وفاته ويصدم الجميع بتصريح

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نفى وكيل أعمال اللاعبين الشهير، مينو رايولا، خبر وفاته، الذي انتشر بشكل كبير على أكبر مصادر الإعلام الأوروبية، الخميس.وتعرض عالم كرة القدم لصدمة كبيرة، بخبر وفاة أشهر وكيل أعمال للاعبين، مينو رايولا، عن عمر يناهز 54 عاما، لكن الأخير فاجأهم بتغريدة على حسابه بموقع تويتر.وأكدت مصادر إيطاليا، استندت عليها أكبر وكالات الأنباء، وفاة رايولا بسبب المرض، لكن الأمر تبين أنه ليس حقيقي.وكتب رايولا على حسابه بموقع تويتر: "حالتي الصحية الآن لمن يتساءل: غاضب جدا. هذه المرة الثانية التي يقتولنني فيها خلال 4 أشهر. هذه المرة كنت قادرا على العيش بعد الموت".