28
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"أسبوع الكرة" ..ماذا يحضر اليويفا لإضفاء الإثارة على "أبطال دوري أوروبا"؟
Lebanon 24
28-04-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إضفاء مزيد من الإثارة على مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تعتبر أهم مسابقة كروية للأندية على صعيد العالم والأكثر جماهيرية.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي قد يعلن في الموسم القادم عن إقامة "أسبوع الكرة" في تلك البطولة والذي يعني أن تستضيف مدينة مباريات نصف نهائي البطولة والمباراة النهائية.
Advertisement
وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية فإنه وفي حال إقرار الصيغة الجديدة، المعروفة باسم "أسبوع الكرة"، فإن ذلك يعني أن مباراتي نصف نهائي البطولة ستكون بدون ذهاب وإياب، كما هو متعمد في الصيغة الحالية مما يزيد من الإثارة.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن طبق هذه الصيغة في قبل عامين بسبب جائحة فيروس كورونا حيث استضافة مدينة لشبونة البرتغالية لقاءات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، والتي انتهت بتتويج بايرن ميونخ باللقب على حساب نادي باريس سان جيرمان.
ورغم التوقعات بأن ذلك سوف يقلص أرباح النقل التلفزيوني للاتحاد الأوروبي بسبب تقليل عدد مباريات نصف النهائي، لكن سيمكن تعويض ذلك من خلال العديد من الأمور الأخرى، جراء إقامة البطولة في مدينة واحدة، مثل زيادة أعداد الرعاة والإعلانات.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قرر رفع عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من 32 فريقا إلى 36 ناديا على أمل جذب أكبر عدد من الجماهير في تلك المرحلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
Lebanon 24
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
12:00 | 2022-04-28
28/04/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
10:22 | 2022-04-28
28/04/2022 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-04-29
هذا هو حلم محمد صلاح مع ليفربول
05:00 | 2022-04-29
سفرتان رياضيتان للبنان في المحافل الدولية: التكريم يحفزنا لمواصلة الإنجازات
02:00 | 2022-04-29
ميسي يتخذ قراره النهائي... هل سيعود الى برشلونة؟
16:00 | 2022-04-28
أشهر وكيل أعمال للاعبين ينفي خبر وفاته ويصدم الجميع بتصريح
14:00 | 2022-04-28
بين "ليفربول" و"مانشستر سيتي"... من يحصد لقب الدوري؟
11:00 | 2022-04-28
بمبلغ "هزيل"... "سان جيرمان" يُحدّد سعر بيع نيمار
فيديو
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
02:03 | 2022-04-29
29/04/2022 16:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-28
29/04/2022 16:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
29/04/2022 16:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact