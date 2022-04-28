"أسبوع الكرة" ..ماذا يحضر اليويفا لإضفاء الإثارة على "أبطال دوري أوروبا"؟

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يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إضفاء مزيد من الإثارة على مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تعتبر أهم مسابقة كروية للأندية على صعيد العالم والأكثر جماهيرية.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي قد يعلن في الموسم القادم عن إقامة "أسبوع الكرة" في تلك البطولة والذي يعني أن تستضيف مدينة مباريات نصف نهائي البطولة والمباراة النهائية.وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية فإنه وفي حال إقرار الصيغة الجديدة، المعروفة باسم "أسبوع الكرة"، فإن ذلك يعني أن مباراتي نصف نهائي البطولة ستكون بدون ذهاب وإياب، كما هو متعمد في الصيغة الحالية مما يزيد من الإثارة.وسبق للاتحاد الأوروبي أن طبق هذه الصيغة في قبل عامين بسبب جائحة فيروس كورونا حيث استضافة مدينة لشبونة البرتغالية لقاءات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، والتي انتهت بتتويج بايرن ميونخ باللقب على حساب نادي باريس سان جيرمان.ورغم التوقعات بأن ذلك سوف يقلص أرباح النقل التلفزيوني للاتحاد الأوروبي بسبب تقليل عدد مباريات نصف النهائي، لكن سيمكن تعويض ذلك من خلال العديد من الأمور الأخرى، جراء إقامة البطولة في مدينة واحدة، مثل زيادة أعداد الرعاة والإعلانات.تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قرر رفع عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من 32 فريقا إلى 36 ناديا على أمل جذب أكبر عدد من الجماهير في تلك المرحلة.