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رياضة
سفرتان رياضيتان للبنان في المحافل الدولية: التكريم يحفزنا لمواصلة الإنجازات
Lebanon 24
29-04-2022
|
05:00
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احتفلت جمعية بيروت جولدن أووردز ببطلتي الرياضة اللبنانية راي باسيل وساندرا سكر بحضور محافظ بيروت مروان عبود ونخبة من الممثلين اللبنانيين والشخصيات الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وفي كلمة خاصة لكووورة قالت نجمة الرماية اللبنانية راي باسيل "التقدير يعد أمرا مهما، خصوصا أننا سفراء لبلدنا في المحافل الدولية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
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وأشارت إلى أن الحصول على برونزية في كأس العالم يعد إنجازا مهما جدا في الوقت الحالي.
وأوضحت "أستعد حاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط وبطولة آسيا ونهائيات كأس العالم".
ومن جهتها قالت النجمة اللبنانية في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، بطلة العالم، ساندرا سكر "هدفي حاليا بطولة آسيا، إذ أرغب بشدة في مواصلة النتائج المميزة للبنان".
وتابعت سكر لكووورة "يجب تكريم أبطال الألعاب الرياضية اللبنانيين، من أجل تشجيعهم على الاستمرار في تحقيق الإنجازات".
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