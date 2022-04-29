28
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ميسي يتخذ قراره النهائي... هل سيعود الى برشلونة؟
Lebanon 24
29-04-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل وسائل الإعلام العالمية الحديث عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما ربطته بالعودة مرة أخرى إلى فريقه السابق برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن "البرغوث" وصل إلى قراره النهائي بالفعل.
Advertisement
وكشفت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الأربعاء، أن ليونيل ميسي لا يرغب نهائياً باتخاذ قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بل يريد الوفاء بعقده حتى نهايته، ولم يفكر نهائياً بالعودة لبرشلونة، كما تتحدث وسائل الإعلام.
وتابعت أن ميسي قام بإبلاغ الدائرة المقربة منه بأنه لا يريد العودة إلى برشلونة، كما كانت تتوقع الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام، حتى أنه رفض فكرة البحث عن نادٍ جديد في "الميركاتو" الصيفي المقبل، لأنه يريد خوض التحدي مع باريس سان جيرمان.
وأردفت أن ليونيل ميسي وقع في شهر آب الماضي، على عقد مع باريس سان جيرمان، لمدة موسمين، مع خيار تمديده لموسمين آخرين، وهذا يعطي دفعة معنوية كبيرة للنجم الأرجنتيني، الذي بدأ يشعر بنفسه مع الفريق الفرنسي.
وأوضحت أن ليونيل ميسي ساهم في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفضل هدفه الثمين في شباك لانس، ما أعطى النجم الأرجنتيني حافزاً جديداً، وهو العودة في الموسم القادم، من أجل تحصيل المزيد من الألقاب.
واختتمت أن قرار ليونيل ميسي بالبقاء مع نادي باريس سان جيرمان، والوفاء بعقده بشكل كامل، يعود إلى هوس النجم الأرجنتيني، ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويطمح إلى العودة في الموسم المقبل بقوة، حتى يقود الفريق الفرنسي إلى منصة التتويج في المسابقة القارية.
المصدر: العربي الجديد
Advertisement
الأكثر قراءة
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
Lebanon 24
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
12:00 | 2022-04-28
28/04/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
10:22 | 2022-04-28
28/04/2022 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-04-29
هذا هو حلم محمد صلاح مع ليفربول
05:00 | 2022-04-29
سفرتان رياضيتان للبنان في المحافل الدولية: التكريم يحفزنا لمواصلة الإنجازات
23:00 | 2022-04-28
"أسبوع الكرة" ..ماذا يحضر اليويفا لإضفاء الإثارة على "أبطال دوري أوروبا"؟
16:00 | 2022-04-28
أشهر وكيل أعمال للاعبين ينفي خبر وفاته ويصدم الجميع بتصريح
14:00 | 2022-04-28
بين "ليفربول" و"مانشستر سيتي"... من يحصد لقب الدوري؟
11:00 | 2022-04-28
بمبلغ "هزيل"... "سان جيرمان" يُحدّد سعر بيع نيمار
فيديو
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
02:03 | 2022-04-29
29/04/2022 16:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-28
29/04/2022 16:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
29/04/2022 16:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact