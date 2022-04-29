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رياضة

ميسي يتخذ قراره النهائي... هل سيعود الى برشلونة؟

Lebanon 24
29-04-2022 | 02:00
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تواصل وسائل الإعلام العالمية الحديث عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما ربطته بالعودة مرة أخرى إلى فريقه السابق برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن "البرغوث" وصل إلى قراره النهائي بالفعل.
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وكشفت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الأربعاء، أن ليونيل ميسي لا يرغب نهائياً باتخاذ قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بل يريد الوفاء بعقده حتى نهايته، ولم يفكر نهائياً بالعودة لبرشلونة، كما تتحدث وسائل الإعلام.

وتابعت أن ميسي قام بإبلاغ الدائرة المقربة منه بأنه لا يريد العودة إلى برشلونة، كما كانت تتوقع الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام، حتى أنه رفض فكرة البحث عن نادٍ جديد في "الميركاتو" الصيفي المقبل، لأنه يريد خوض التحدي مع باريس سان جيرمان.

وأردفت أن ليونيل ميسي وقع في شهر آب الماضي، على عقد مع باريس سان جيرمان، لمدة موسمين، مع خيار تمديده لموسمين آخرين، وهذا يعطي دفعة معنوية كبيرة للنجم الأرجنتيني، الذي بدأ يشعر بنفسه مع الفريق الفرنسي.
 
وأوضحت أن ليونيل ميسي ساهم في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفضل هدفه الثمين في شباك لانس، ما أعطى النجم الأرجنتيني حافزاً جديداً، وهو العودة في الموسم القادم، من أجل تحصيل المزيد من الألقاب.

واختتمت أن قرار ليونيل ميسي بالبقاء مع نادي باريس سان جيرمان، والوفاء بعقده بشكل كامل، يعود إلى هوس النجم الأرجنتيني، ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويطمح إلى العودة في الموسم المقبل بقوة، حتى يقود الفريق الفرنسي إلى منصة التتويج في المسابقة القارية.
المصدر: العربي الجديد
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