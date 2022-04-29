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رياضة

رونالدو ينقذ "مانشستر يونايتد" من السقوط أمام "تشيلسي"

Lebanon 24
29-04-2022 | 14:00
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واصل مانشستر يونايتد الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب تعادله 1 - 1 مع ضيفه تشيلسي، يوم الخميس، في مباراة مقدمة من المرحلة السابعة والثلاثين للمسابقة العريقة.
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وبقي مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز السادس برصيد 55 نقطة بعد خوضه 35 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع، الذي خاض 33 لقاء فقط.

في المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي عند 66 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثالث بترتيب البطولة.

وتقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 60، قبل أن يدرك مانشستر يونايتد التعادل سريعا عن طريق النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبات هذا هو الهدف الـ17 لرونالدو في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة القارية في الموسم الحالي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم فريق توتنهام هوتسبير، بفارق 5 أهداف خلف الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول (المتصدر).
المصدر: العربية
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