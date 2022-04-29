Advertisement

رياضة

أعمال التجديد تبعد برشلونة عن الـ"كامب نو"

Lebanon 24
29-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-947152-637868318125285310.jpg
Doc-P-947152-637868318125285310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي برشلونة الإسباني، خوض مبارياته البيتية في موسم 2023-2024 خارج ملعبه "كامب نو"، الذي سيخضع لإصلاحات شاملة.

وأوضح النادي في بيان نشره على موقعه، أمس الخميس، أن الفريق سيخوض مبارياته البيتية في موسم 2023-2024 على ملعب "لويس كومبانيس" المملوك لبلدية برشلونة، قبل العودة إلى "كامب نو" في موسم 2024-2025
Advertisement

وأشار "البارسا" إلى أن مشروعه الذي طال تأجيله لإعادة تصميم وتحديث "كامب نو"، سيبدأ هذا العام بعد حصوله على الضوء الأخضر من المدينة.

وسترتفع القدرة الاستيعابية للملعب بموجب هذا التجديد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف، بينما ستشمل عملية التجديد تركيب سقف قابل للسحب، مغطى بألواح شمسية، بالإضافة إلى العديد من المرافق التجارية، بما في ذلك فندق، وحلبة للتزلج على الجليد، ومكاتب.

وقال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إن تأجيل هدم الطبقة الثالثة من الملعب سيسمح لـ"كامب نو" بالعمل بكامل طاقته في الموسم المقبل (2022-2023).
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:30 | 2022-04-29
14:00 | 2022-04-29
11:00 | 2022-04-29
08:00 | 2022-04-29
05:00 | 2022-04-29
02:00 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website