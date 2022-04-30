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رياضة
أغنى رجل في بريطانيا يقدم عرضا لشراء تشلسي.. وهذه هي المشكلة
Lebanon 24
30-04-2022
|
05:00
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قدم أغنى رجل في بريطانيا، عرضا مغيا لشراء تشلسي الإنجليزي، قد يكون هو الأقرب للنجاح من بقية العروض، لكنه سيمثل مشكلة للـ"بلوز" في دوري أبطال أوروبا.
وعرض رئيس شركة الكيماويات العملاقة "إنيوس" ومالك نادي نيس الفرنسي وفريق إنيوس-غروناديز للدراجات الهوائية، جيم راتكليف، 4.25 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات يورو) للاستحواذ على نادي تشلسي الإنجليزي، حسب ما أعلنت شركة "إنيوس" الجمعة.
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وأوضحت الشركة في بيان: "هو عرض بريطاني لناد بريطاني"، ووعدت بـ "الاستثمار في ستامفورد بريدج لجعله ملعبا على مستوى عالمي"، وكذلك في قطاع الرياضة لجمع "أفضل اللاعبين والمدربين في العالم".
عروض ضخمة لتشلسي
وبات النادي اللندني المرموق معروضا للبيع منذ 2 مارس من قبل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، عقب استهدافه بالعقوبات على خلفية حرب بلاده مع أوكرانيا.
كما دخل على خط عملية شراء تشلسي، الأميركي ستيفن باليوكا أحد مالكي فريق بوسطن سلتيكس لكرة السلة، إضافة إلى تحالف بقيادة تود بويلي أحد مالكي فريق لوس أنجليس دوجرز للبيسبول، ومارتن بروتون الرئيس السابق لليفربول، والخطوط الجوية البريطانية.
غير أن راتكليف أعاد خلط الأوراق مجددا بعرضه المتأخر، والذي سيشمل استثمار 2 مليار يورو في النادي على مدى 10 سنوات، و3 مليارات لصالح مؤسسة خيرية لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.
العرض الأفضل
وحسب العديد من وسائل الإعلام، فإن عرض راتكليف هو الأعلى إلى حد بعيد، علما أن رجل الأعمال البالغ 69 عاما قد درس بالفعل عرضا لشراء تشلسي في عام 2019، قبل أن يتراجع ويتجه لشراء نيس.
كما منحت شركة إينوس اسمها منذ عام 2019 لأحد أبرز الفرق في رياضة الدراجات الهوائية.
وتابعت: "نعتقد أن لندن يجب أن يكون لها ناد يعكس مكانة المدينة. نادي يقاد بنفس الطريقة مثل ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونيخ"، مؤكدة أن الهدف من "هذا الاستثمار هو اللعب الجميل وليس بقصد الربح".
أزمة دوري الأبطال
لكن شراء راتكليف لتشلسي سيسبب مشكلة للنادي، حيث لن يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، في حال تأهل نيس الفرنسي للبطولة، فقوانين البطولة تنص على حظر ناديين بنفس المالك من المشاركة بالبطولة.
يذكر أن نيس ينافس بقوة على المركز الثالث في الدوري الفرنسي، المؤهل لدوري الأبطال، وتفصله نقطتين عن موناكو الثالث.
أما الـ "بلوز" فيحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 66 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر وليفربول الثاني، وقد ضمن بنسبة كبيرة مشاركته في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.
ويأمل تشلسي في الحصول على مالك جديد بحلول نهاية مايو، حتّى يتمكن من الاستعداد للموسم المقبل بثقة، علما أنّ العقوبات الحالية تمنع توقيع أي عقود مع اللاعبين.
المصدر:
سكاي نيوز
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