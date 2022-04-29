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رياضة

تعادل "العهد" و "الانصار" في بطولة لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
29-04-2022 | 16:30
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تعادل العهد المتصدر والذي احرز اللقب منذ اسبوعين مع الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي 1 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الرابعة ايابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الاولى من الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.
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وسجل للانصار ماجد عثمان وللعهد التونسي احمد العكايشي، ليحتفظ العهد بسجله نظيفا من الخسارة.

وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، تعادل البرج الوصيف وشباب الساحل 1 - 1.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، تعادل شباب البرج والتضامن صور 2 - 2. سجل لشباب البرج حسين عواضة وحسن القاضي، وللتضامن صور علاء البابا وعدنان ملحم.
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