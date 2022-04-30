بعد الشائعات.. آخر تطورات حالة وكيل اللاعبين مينو رايولا

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أُجبر وكيل أعمال اللاعبين "الخارق"، مينو رايولا، على اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد الاقتراحات بشأن وفاته يوم الخميس.وانتشرت تقارير من إيطاليا عن وفاة رايولا، وكيل أعمال نجوم كرة القدم مثل النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي بول بوغبا.وكتب رايولا على حسابه بموقع تويتر: "حالتي الصحية الآن لمن يتساءل: غاضب جدا. هذه المرة الثانية التي يقتولنني فيها خلال 4 أشهر. هذه المرة كنت قادرا على العيش بعد الموت".حالته الصحيةوأكد الصحفي الإيطالي المعروف تانكريدي بالميري إن حالة "مينو حرجة جدا وهو يقاتل المرض"، حسب ما أبلغه طبيب وكيل الأعمال.وكان رايولا في المستشفى في يناير، حيث ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه يخضع لعلاج من مرض في الرئة، لكن المتحدث باسمه قلل من أي مخاوف وقتها قائلا: "مينو رايولا يخضع لفحوصات طبية عادية تتطلب التخدير. تم التخطيط لكل شيء، ولم تكن هناك جراحة طارئة ".بعد أربعة أشهر، أضاف طارق بانجا، من صحيفة نيويورك تايمز، أن صديقا مقربا من رايولا أخبره أن الإيطالي "مريض جدا جدا".