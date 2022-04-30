Advertisement

رياضة

ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بلقب "الليغا" في مباراته الليلة؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-947472-637869186203605465.png
Doc-P-947472-637869186203605465.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيكون نادي ريال مدريد، أمام فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مبكرا وعلى أرضه، عندما يواجه ضيفه إسبانيول، اليوم السبت، في المرحلة الـ34 من "الليغا".

ويتصدر الريال ترتيب الدوري حاليا بـ78 نقطة، متقدما بـ14 نقطة على نادي إشبيلية الوصيف، الذي لعب مباراة أكثر، وبـ15 نقطة على برشلونة، صاحب المركز الثالث، وبـ17 نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد، الرابع، وذلك قبل خمس جولات من ختام المسابقة.
Advertisement

وبالتالي، فإن الريال يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم اللقب، وهذا يعني أن الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراته الليلة ضد إسبانيول، سيكون كافيا للفريق الملكي لإطلاق الأفراح بالفوز بـ"الليغا" للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وفي حال الخسارة، فسيتأجل تتويج الريال إلى الجولة المقبلة.

ويتطلع ريال مدريد لحسم لقب الدوري اليوم، قبل أن يستعد للمواجهة الحاسمة مع مانشستر سيتي على أرضه، والتي يحتاج فيها للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-04-30
05:00 | 2022-04-30
02:00 | 2022-04-30
23:00 | 2022-04-29
16:30 | 2022-04-29
16:00 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website