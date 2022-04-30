22
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بلقب "الليغا" في مباراته الليلة؟
Lebanon 24
30-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيكون نادي ريال مدريد، أمام فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مبكرا وعلى أرضه، عندما يواجه ضيفه إسبانيول، اليوم السبت، في المرحلة الـ34 من "الليغا".
ويتصدر الريال ترتيب الدوري حاليا بـ78 نقطة، متقدما بـ14 نقطة على نادي إشبيلية الوصيف، الذي لعب مباراة أكثر، وبـ15 نقطة على برشلونة، صاحب المركز الثالث، وبـ17 نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد، الرابع، وذلك قبل خمس جولات من ختام المسابقة.
Advertisement
وبالتالي، فإن الريال يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم اللقب، وهذا يعني أن الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراته الليلة ضد إسبانيول، سيكون كافيا للفريق الملكي لإطلاق الأفراح بالفوز بـ"الليغا" للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.
وفي حال الخسارة، فسيتأجل تتويج الريال إلى الجولة المقبلة.
ويتطلع ريال مدريد لحسم لقب الدوري اليوم، قبل أن يستعد للمواجهة الحاسمة مع مانشستر سيتي على أرضه، والتي يحتاج فيها للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
Advertisement
الأكثر قراءة
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
Lebanon 24
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
14:21 | 2022-04-29
29/04/2022 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
02:00 | 2022-04-30
30/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
04:30 | 2022-04-30
30/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
23:30 | 2022-04-29
29/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
11:31 | 2022-04-29
29/04/2022 11:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-04-30
بعد الشائعات.. آخر تطورات حالة وكيل اللاعبين مينو رايولا
05:00 | 2022-04-30
أغنى رجل في بريطانيا يقدم عرضا لشراء تشلسي.. وهذه هي المشكلة
02:00 | 2022-04-30
غوارديولا يعلق على فوز صلاح بـ"لاعب العام" بنوع من السخرية
23:00 | 2022-04-29
بسبب "الإفلاس الكاذب".. الحكم على أسطورة التنس بالسجن
16:30 | 2022-04-29
تعادل "العهد" و "الانصار" في بطولة لبنان لكرة القدم
16:00 | 2022-04-29
أعمال التجديد تبعد برشلونة عن الـ"كامب نو"
فيديو
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
30/04/2022 18:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 18:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 18:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact