بوكيتينو يتراجع عن تصريحه بشأن بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

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تراجع مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تصريحه السابق بشأن مستقبل نجم فريقه، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية استمراره مع النادي في الموسم المقبل.وبسؤاله عن النسبة المئوية لاستمراره هو (بوكيتينو) ومبابي مع سان جيرمان في الموسم المقبل، رد بوكيتينو في مؤتمر صحفي الخميس الماضي: "بنسبة 100 بالمئة أنا وكيليان مستمران في باريس".إلا أن المدرب الأرجنتيني قال عبر شبكة "أمازون برايم فيديو"، قبيل انطلاق مباراة سان جيرمان ضد ستراسبورغ (3-3)، أمس الجمعة: "لم أقل أن مبابي سيكون معنا في الموسم المقبل بنسبة 100 بالمئة".وأضاف:"لم تكن هذه رسالتي، بل الإجابة كانت بشأن مباراة ستراسبورغ اليوم (أمس)، وليس الموسم المقبل".وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وتتكهن تقارير صحفية عدة بإمكانية انتقال صاحب الـ23 عاما إلى صفوف ريال مدريد.وكان المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، في تعليقه على تصريح مدرب باريس سان جيرمان بشأن مستقبل مبابي: "بوكيتينو قال إن مبابي سيظل بالفريق 100 بالمئة، أحيانا لا يستطيع المدربون البوح بالحقيقة كاملة في المؤتمرات الصحفية".