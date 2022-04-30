20
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بوكيتينو يتراجع عن تصريحه بشأن بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان
Lebanon 24
30-04-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تصريحه السابق بشأن مستقبل نجم فريقه، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية استمراره مع النادي في الموسم المقبل.
وبسؤاله عن النسبة المئوية لاستمراره هو (بوكيتينو) ومبابي مع سان جيرمان في الموسم المقبل، رد بوكيتينو في مؤتمر صحفي الخميس الماضي: "بنسبة 100 بالمئة أنا وكيليان مستمران في باريس".
Advertisement
إلا أن المدرب الأرجنتيني قال عبر شبكة "أمازون برايم فيديو"، قبيل انطلاق مباراة سان جيرمان ضد ستراسبورغ (3-3)، أمس الجمعة: "لم أقل أن مبابي سيكون معنا في الموسم المقبل بنسبة 100 بالمئة".
وأضاف:"لم تكن هذه رسالتي، بل الإجابة كانت بشأن مباراة ستراسبورغ اليوم (أمس)، وليس الموسم المقبل".
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وتتكهن تقارير صحفية عدة بإمكانية انتقال صاحب الـ23 عاما إلى صفوف ريال مدريد.
وكان المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، في تعليقه على تصريح مدرب باريس سان جيرمان بشأن مستقبل مبابي: "بوكيتينو قال إن مبابي سيظل بالفريق 100 بالمئة، أحيانا لا يستطيع المدربون البوح بالحقيقة كاملة في المؤتمرات الصحفية".
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
23:30 | 2022-04-29
29/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
02:00 | 2022-04-30
30/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها الفاضحة.. الجمهور يتهم الممثلة اللبنانية الشهيرة بتقليد نادين نسيب نجيم! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها الفاضحة.. الجمهور يتهم الممثلة اللبنانية الشهيرة بتقليد نادين نسيب نجيم! (صور)
04:15 | 2022-04-30
30/04/2022 04:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
Lebanon 24
قروض اسكانية شخصية للطاقة الشمسية.. هذه شروطها
04:30 | 2022-04-30
30/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "المفاجأة".. هذا ما خطّط له جنبلاط مؤخراً
Lebanon 24
سيناريو "المفاجأة".. هذا ما خطّط له جنبلاط مؤخراً
04:00 | 2022-04-30
30/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-04-30
ماذا لو لم يتعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو هذا الموسم؟
11:00 | 2022-04-30
ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بلقب "الليغا" في مباراته الليلة؟
08:00 | 2022-04-30
بعد الشائعات.. آخر تطورات حالة وكيل اللاعبين مينو رايولا
05:00 | 2022-04-30
أغنى رجل في بريطانيا يقدم عرضا لشراء تشلسي.. وهذه هي المشكلة
02:00 | 2022-04-30
غوارديولا يعلق على فوز صلاح بـ"لاعب العام" بنوع من السخرية
23:00 | 2022-04-29
بسبب "الإفلاس الكاذب".. الحكم على أسطورة التنس بالسجن
فيديو
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
01/05/2022 01:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
01/05/2022 01:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
01/05/2022 01:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact