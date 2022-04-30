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رياضة

ريال مدريد يحسم لقب الليغا قبل 4 جولات من النهاية

Lebanon 24
30-04-2022 | 23:00
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 أحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول يوم السبت.


واستفاد الريال من ثنائية البرازيلي رودريجو في الشوط الأول، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو هدفا بعد الاستراحة بعشر دقائق، ثم أكمل البديل كريم بنزيمة الأهداف قرب النهاية.
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وحقق "الملكي" فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وب فارق17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.
 وأصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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