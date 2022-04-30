ريال مدريد يحسم لقب الليغا قبل 4 جولات من النهاية

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أحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول يوم السبت.واستفاد الريال من ثنائية البرازيلي رودريجو في الشوط الأول، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو هدفا بعد الاستراحة بعشر دقائق، ثم أكمل البديل كريم بنزيمة الأهداف قرب النهاية.وحقق "الملكي" فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وب فارق17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.