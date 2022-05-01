بعد أسبوعين من خسارة ابنه الرضيع.. رونالدو ينشر أول صورة له ولطفلته الجديدة (صورة)

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، أول صورة له مع ابنته الجديدة، التي وُلدت قبل نحو أسبوعين.



ونشر أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أحدث صورة له مع ابنته الجديدة، عبر حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر "الدون" مبتسماً وهو يحمل طفلته الصغيرة بين يديه، بينما كان ينظر إليها، وعلق على الصورة بالقول: "حب أبدي"، مرفقاً التعليق برمز قلب أحمر ويدين مرفوعتين إلى السماء.

وحظيت الصورة بتفاعل وإعجاب الملايين من متابعي كريستيانو، كما تداولتها آلاف الحسابات عبر تويتر وإنستغرام وفيسبوك.

وكان كريستيانو قد أعلن عن وفاة أحد طفليه التوأمين، بعد ساعات من ولادة صديقته وشريكته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.



