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رياضة

بينها بلد عربي... من هي أكثر الدول المتقدمة بطلبات شراء تذاكر في مونديال قطر؟

Lebanon 24
01-05-2022 | 08:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه أكثر من 23.5 مليون طلب شراء لتذاكر نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام 2022، مشيراً إلى أن ذلك يعد إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم.

عبر موقعه الرسمي، قال "فيفا" إن أكثر الدول المتقدمة بالطلبات كانت الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كانت في طليعة الدول الأكثر تقدّماً بالطلبات، إضافة إلى المقيمين في قطر. 
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كما كشف بيان الفيفا عن أكثر المباريات التي استقطبت أكبر عدد من المشجعين، وهي كالتالي: مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، والأرجنتين ضد المملكة العربية السعودية،  وإنجلترا ضد الولايات المتحدة، وبولندا ضد الأرجنتين، إضافة إلى المباراة النهائية. 
 
فيما أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه سيتحقق، من خلال مكتب تذاكر (فيفا)، بعد تسلمه هذه الطلبات، من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية قبل أن يقوم بتخصيصها، فإذا تجاوز عدد الطلبات الإجمالي المخزونَ المتاح من تذاكر العملاء المحليين أو الدوليين، فإنه سيجري قرعة سحب اختيار عشوائي بينهم. 

كان الاتحاد الدولي قد حدّد أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

وتستضيف قطر بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الأول 2022، نهائي كأس العالم الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي.
المصدر: عربي بوست
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