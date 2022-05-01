بينها بلد عربي... من هي أكثر الدول المتقدمة بطلبات شراء تذاكر في مونديال قطر؟

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه أكثر من 23.5 مليون طلب شراء لتذاكر نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام 2022، مشيراً إلى أن ذلك يعد إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم.عبر موقعه الرسمي، قال "فيفا" إن أكثر الدول المتقدمة بالطلبات كانت الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كانت في طليعة الدول الأكثر تقدّماً بالطلبات، إضافة إلى المقيمين في قطر.كما كشف بيان الفيفا عن أكثر المباريات التي استقطبت أكبر عدد من المشجعين، وهي كالتالي: مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، والأرجنتين ضد المملكة العربية السعودية، وإنجلترا ضد الولايات المتحدة، وبولندا ضد الأرجنتين، إضافة إلى المباراة النهائية.