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رياضة
ماكافيني: شائعات رحيل صلاح لريال مدريد تتحول تدريجيا إلى حقائق
Lebanon 24
01-05-2022
|
11:00
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كشف النجم الإسكتلندي السابق فرانك ماكافيني، عن الأسباب التي دفعت النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إلى التأخر في تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي حتى هذه اللحظة.
وقال ماكافيني في تصريحات خاصة نقلها موقع "Football Insider": " لا أعتقد أن تجديد المدرب الألماني يورغن كلوب مع ليفربول سيحدث فارقا كبيرا في هذا الأمر، ربما هناك أسباب أخرى تزيد من حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل صلاح مع ناديه الإنجليزي".
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وأضاف: "في الماضي كانت هناك شائعات تتحدث عن رغبة صلاح في الرحيل صوب ريال مدريد، ربما هي شائعات، لكن مع تأخر صلاح في تجديد عقده مع ليفربول، تتحول هذه الشائعات بصورة تدريجية إلى حقائق".
وواصل الإسكتلندي: "صلاح قال في وقت سابق إن عدم تجديد عقده حتى الآن لا يتعلق بالمال فقط، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا لم يجدد؟ بالتأكيد أن ليفربول قدم له الكثير من الأموال، لكن هناك سبب آخر، وهو أن صلاح ربما يكون قد قرر بالفعل الرحيل إلى ريال مدريد".
وختم ماكافيني حديثه، قائلا: "ريال مدريد هو النادي الأفضل في التاريخ، العديد من اللاعبين، ومن ضمنهم صلاح، يحلمون باللعب هناك، وفي حال قرر الرحيل فإن تجديد عقد كلوب لن يحدث أي فارق في مستقبل صلاح".
المصدر: روسيا اليوم
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