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رياضة

وفاة مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير

Lebanon 24
01-05-2022 | 14:00
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توفي مينو رايولا وكيل أعمال أبرز نجوم كرة القدم في العالم مثل النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي بول بوغبا وحارس مرمى إيطاليا دوناروما والمدافع الهولندي دي ليخت، حسبما أعلن حسابه الرسمي على موقع تويتر يوم السبت.
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 ويعتبر مينو رايولا أحد الشخصيات المهمة في بعض الصفقات المرتقبة خلال "الميركاتو الصيفي" المقبل، بعد أن وضع اللمسات الأخيرة على انتقال النرويجي هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يفاوض لرحيل الفرنسي بول بوغبا عن مانشستر بعد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

وُلد رايولا في إيطاليا ، ونشأ في هولندا قبل أن يصبح أحد أقوى وكلاء كرة القدم في العالم.

درس رايولا القانون وتولى إدارة الأعمال وتعلم اللغات وكذلك أحب كرة القدم وأراد أن يكون وكيل لاعبين.
المصدر: سكاي نيوز
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