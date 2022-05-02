هل ينتقل رياض محرز إلى برشلونة؟

يبدو أن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بات منفتحاً أكثر من أي وقت مضى على بيع لاعبه الجزائري رياض محرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وينتهي عقد محرز مع "السيتيزنس" في 30 حزيران 2023، ولم يتم الاتفاق بين الطرفين حتى اللحظة على تمديد التعاقد.ونقل موقع sportsmole البريطاني عن الصحفي دين جونز قوله: "رياض محرز هو المرشح الأبرز للرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف".

وأضاف: "إذا كان هناك مهاجم مرشح للرحيل عن السيتي فإنه سيكون محرز، عقده سيدفع إدارة مانشستر سيتي لبيعه هذا الصيف لتفادي رحيله مجاناً في الموسم المقبل".وتأتي هذه التطورات، على الرغم من أن النجم الجزائري يعيش أفضل مواسمه مع "السيتيزنس" منذ وصوله إلى في صيف عام 2018.ولعب محرز 43 مباراة في جميع البطولات منذ انطلاق الموسم الحالي 2021-2022، سجل فيها 23 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة.وحقق محرز لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر سيتي، كما حصد كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين ثلاث مرات، واثنين في الدرع الخيرية، وواحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.ووفق صحيفة lequipe الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع محرز، من أجل تعويض الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي تأكد رحيله عن ملعب "حديقة الأمراء" مع نهاية الموسم الحالي 2021-2022.وأضافت الصحيفة الفرنسية في الوقت ذاته، أن ريال مدريد دخل أيضاً على خط الصفقة، التي قدرتها بين 30 و40 مليون يورو.في هذه الأثناء، يسعى ميلان إلى تدعيم صفوفه وتعزيز مشروعه بالتعاقد مع محرز، وفق تقرير موقع "فوت ميركاتو"، والصادر يوم 25 نيسان 2022.وأكد الموقع أن إدارة ميلان ترى في محرز أنه حجر أساس للمشروع الجديد، وتسعى في نفس الوقت إلى الدمج بين عناصر الشباب والخبرة في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.