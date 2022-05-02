اتحاد السلة اللبناني يعلن توقف نشاطه.. ما السبب؟

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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، التزامه بقرارات وزارة الداخلية، بشأن توقف النشاط الرياضي خلال الفترة بين 1 و16 آيار الجاري.وكانت الحكومة قد أقرت توقيف كل الأنشطة الرياضية الجماهيرية، بسبب الشغب في الملاعب من قبل الجماهير، وذلك على أعتاب انتخابات برلمانية مرتقبة.وأكد اتحاد السلة في بيانه، التزامه بتوقف كل أنشطته، على أن تجرى مباريات الفاينال فور بين أندية الرياضي والحكمة ودينامو وبيروت، اعتبارا من 17 مايو الجاريواستعدت الأندية الأربعة بشكل كبير للمنافسة، حيث أبرمت تعاقدات قياسية مع نخبة أجانب كرة السلة على الصعيد العالمي، من أجل الظفر باللقب.