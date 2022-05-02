Advertisement

رياضة

اتحاد السلة اللبناني يعلن توقف نشاطه.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-947956-637870692703606582.jpg
Doc-P-947956-637870692703606582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، التزامه بقرارات وزارة الداخلية، بشأن توقف النشاط الرياضي خلال الفترة بين 1 و16 آيار الجاري.

وكانت الحكومة قد أقرت توقيف كل الأنشطة الرياضية الجماهيرية، بسبب الشغب في الملاعب من قبل الجماهير، وذلك على أعتاب انتخابات برلمانية مرتقبة. 
Advertisement

وأكد اتحاد السلة في بيانه، التزامه بتوقف كل أنشطته، على أن تجرى مباريات الفاينال فور بين أندية الرياضي والحكمة ودينامو وبيروت، اعتبارا من 17 مايو الجاري 

واستعدت الأندية الأربعة بشكل كبير للمنافسة، حيث أبرمت تعاقدات قياسية مع نخبة أجانب كرة السلة على الصعيد العالمي، من أجل الظفر باللقب. 
 
(كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-05-02
23:00 | 2022-05-01
16:00 | 2022-05-01
14:00 | 2022-05-01
11:00 | 2022-05-01
08:00 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website