20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ريال مدريد يفكر في إعادة رونالدو
Lebanon 24
02-05-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يفكر ريال مدريد، في إعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو مع بداية الموسم المقبل.
ويقدم رونالدو مستوى مميزًا في موسم مخيب للأمال لمانشستر يونايتد، بعدما سجل 23 هدفًا من بينها 17 هدفًا في البريميرليج.
Advertisement
وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو في قلعة أولد ترافورد، رغم خوضه الموسم الأول مع الشياطين الحمر، وهو النادي الذي رحل عنه في عام 2009 تجاه ريال مدريد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الريال أعرب عن اهتمام متزايد بإعادة ضم رونالدو مرة أخرى، والذي يمتد عقده مع الشياطين الحمر للموسم المقبل مع وجود بند لتمديده لعام إضافي.
ويستعد اليونايتد لإجراء تغييرات عديدة في الفريق مع تولي إيريك تين هاج المهمة الفنية بداية الموسم المقبل، وهناك شكوك حول الدور الذي سيلعبه رونالدو مع المدرب الجديد.
ورغم الدور البارز الذي لعبه رونالدو مع المدرب الحالي رالف رانجنيك، إلا أن تين هاج يخطط للمستقبل ويرغب في الاعتماد على الطاقة والشباب، وبالتالي قد يتقلص دور النجم البرتغالي مع الفريق.
وقد يمنح الريال مخرج لرونالدو من مانشستر يونايتد، والذي بات قريبًا من الفشل في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، ولكن ذلك في حال فشل الملكي في ضم هدفه الأساسي كيليان مبابي.
(موقع ملاعب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
Lebanon 24
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
15:09 | 2022-05-01
01/05/2022 03:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
00:00 | 2022-05-02
02/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
13:06 | 2022-05-01
01/05/2022 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
11:45 | 2022-05-01
01/05/2022 11:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
02:15 | 2022-05-02
02/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-05-02
هل يقتنص سون أو رونالدو لقب الهداف من محمد صلاح؟
05:00 | 2022-05-02
هل ينتقل رياض محرز إلى برشلونة؟
02:00 | 2022-05-02
اتحاد السلة اللبناني يعلن توقف نشاطه.. ما السبب؟
23:00 | 2022-05-01
إيفرتون يعزز حظوظه بالبقاء وتوتنهام بدوري الأبطال
16:00 | 2022-05-01
بيل يفسد احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بتصرف "قبيح"
14:00 | 2022-05-01
وفاة مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
02/05/2022 18:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
02/05/2022 18:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
02/05/2022 18:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact