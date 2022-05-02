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رياضة

ريال مدريد يفكر في إعادة رونالدو

Lebanon 24
02-05-2022 | 08:00
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يفكر ريال مدريد، في إعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو مع بداية الموسم المقبل.

ويقدم رونالدو مستوى مميزًا في موسم مخيب للأمال لمانشستر يونايتد، بعدما سجل 23 هدفًا من بينها 17 هدفًا في البريميرليج.
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وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو في قلعة أولد ترافورد، رغم خوضه الموسم الأول مع الشياطين الحمر، وهو النادي الذي رحل عنه في عام 2009 تجاه ريال مدريد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الريال أعرب عن اهتمام متزايد بإعادة ضم رونالدو مرة أخرى، والذي يمتد عقده مع الشياطين الحمر للموسم المقبل مع وجود بند لتمديده لعام إضافي.
 
ويستعد اليونايتد لإجراء تغييرات عديدة في الفريق مع تولي إيريك تين هاج المهمة الفنية بداية الموسم المقبل، وهناك شكوك حول الدور الذي سيلعبه رونالدو مع المدرب الجديد.

ورغم الدور البارز الذي لعبه رونالدو مع المدرب الحالي رالف رانجنيك، إلا أن تين هاج يخطط للمستقبل ويرغب في الاعتماد على الطاقة والشباب، وبالتالي قد يتقلص دور النجم البرتغالي مع الفريق.

وقد يمنح الريال مخرج لرونالدو من مانشستر يونايتد، والذي بات قريبًا من الفشل في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، ولكن ذلك في حال فشل الملكي في ضم هدفه الأساسي كيليان مبابي.
 
(موقع ملاعب)

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