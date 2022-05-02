Advertisement

رياضة

فالنسيا يكشف حقيقة اقتراب نجم وسطه من برشلونة

Lebanon 24
02-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-948168-637871157419349342.jpg
Doc-P-948168-637871157419349342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر نادي فالنسيا المنافس الإسباني بيانا رسميا يوضح من خلاله حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقتراب لاعب وسط فريقه كارلوس سولير، من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية الاثنين أن هناك اتفاقا بين برشلونة وفالنسيا حول انتقال كارلوس سولير إلى "كامب نو" معقل البرسا بداية من الموسم الجديد التي ستتكلف 20 مليون يورو.
Advertisement

وأضافت أن هذه الصفقة تعني بيع فرينكي دي يونغ، الذي يرغب رئيس البارسا خوان لابورتا في التخلص منه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
 
وأعلن فالنسيا من خلال بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي نفيه القاطع لوجود أي اتفاق أو مفاوضات مع نادي برشلونة لانتقال كارلوس سولير.

وأكد الخفافيش في بيانهم أن هناك مفاوضات مفتوحة مع سولير ووكلائه من أجل تمديد تعاقده مع فالنسيا والاستمرار لسنوات أخرى.

يذكر أن عقد كارلوس سولير ينتهي مع الخفافيش في صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد حتى الآن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-05-03
02:00 | 2022-05-03
16:00 | 2022-05-02
14:00 | 2022-05-02
11:00 | 2022-05-02
08:00 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website