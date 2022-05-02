فالنسيا يكشف حقيقة اقتراب نجم وسطه من برشلونة

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أصدر نادي فالنسيا المنافس الإسباني بيانا رسميا يوضح من خلاله حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقتراب لاعب وسط فريقه كارلوس سولير، من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية الاثنين أن هناك اتفاقا بين برشلونة وفالنسيا حول انتقال كارلوس سولير إلى "كامب نو" معقل البرسا بداية من الموسم الجديد التي ستتكلف 20 مليون يورو.وأضافت أن هذه الصفقة تعني بيع فرينكي دي يونغ، الذي يرغب رئيس البارسا خوان لابورتا في التخلص منه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.