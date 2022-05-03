حفيد محمد علي كلاي يعيد جده للحياة... فاز بـ"الضربة القاضية"

حقَّق الملاكم نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة الأميركية محمد علي كلاي، خامس انتصاراته في مسيرته الاحترافية، وذلك بالضربة القاضية التي وجهها إلى الملاكم أليخاندرو إبارا.كان علي والش يواجه إبارا على بطاقة التأهل لملاقاة الفائز من المباراة التي جمعت بين الملاكمين شاكور ستيفنسون وأوسكار فالديز، في لاس فيغاس، وفقاً لصحيفة The Daily Mirror الإنجليزية.وفيما لم يُهزم صاحب الواحد والعشرين عاماً في 4 مواجهات قبل هذه المباراة؛ فإن منافسه إبارا حاز على سجلٍ حافلٍ بـ7 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.بدأ علي والش النزال بصورة جيدة، من خلال التصدي لإبارا، وتوجيه عدة لكمات إليه، فيما كان إبارا يتصدى لبعض اللكمات الخطافية الموجهة إلى جسده ويحاول التغلب عليها.

وفي الثواني الـ20 الأخيرة من جولة أولى هيمن فيها حفيد محمد علي كلاي على مجريات اللقاء؛ وجه الشاب لكمة خطافية بيمناه أسقطت إبارا وأفقدته وعيه حتى قبل أن يلامس جسده أرضية الحلبة؛ ما أجبر الحكم راسل مورا على عدم البدء في منح الملاكم 10 عدَّات، وأنهى اللقاء على الفور، معلناً فوز علي والش.في كلمته التي ألقاها في أعقاب المواجهة؛ أثنى والش على جده أسطورة الملاكمة، محمد علي كلاي، الذي فارق الحياة في 2016.وأوضح أن أمه رشيدة تغزوها المشاعر بعد مباراياته؛ لأنها ترى أن محمد علي كلاي يعود إلى الحياة، عندما يدخل الحفيد إلى حلبات النزال.قال والش: "هذا ليس إلا اعترافاً بكل العمل الذي أكرسه. تحدث أشياء كهذه عندما تكرس الجهد والعمل المطلوب. إنني أعيد جدي إلى الحياة، ولهذا تغزو المشاعر أمي لأنها ترى أباها مرة أخرى وتسمع اسم أبيها من خلالي".تابع قائلاً: "كنت أوجه إليه اللكمات باليد اليمنى. لاحظت أنه ينزل يده اليسرى عندما يوجه اللكمة. كنت أحاول أن أتصدى للأمر، وذلك ما فعلته. أتمنى له ولفريقه التوفيق. إنه مقاتل حقيقي. لكنني تريثت من أجل تلك الوضعية، ورأيتها واستغللتها".قبل أن يصبح ملاكماً محترفاً في آب 2021، قضى عدة أشهر في التدريب مع أبيل سانشيز، مدرب الملاكم الكازاخستاني غينادي جولوفكين. وبعد ذلك لجأ إلى شوجرهيل ستيوارد، مدرب الملاكم البريطاني القوي تايسون فيوري، كي يساعده على خوض أولى نزالاته الاحترافية.فاز علي والش في المبارتين الأوليين له في عالم الاحتراف بالضربة القاضية ضد الملاكمين جوردان ويكس وجيمس ويستلي. وفاز بعد أن وصل إلى الجولة الأخيرة ضد رييس سانشيز في أواخر 2021.