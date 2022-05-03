قائد فريق كرة قدم لبناني يقرر الاعتزال... ما السبب؟

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أعلن نادي التضامن صور، اعتزال قائده بلال حاجو كرة القدم.وقال حاجو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا شك أن قراري اليوم هو الأصعب في حياتي وحياة أي لاعب كرة قدم، لكنه قرار لا بد منه مهما طالت المسيرة في الملاعب".وتابع: "بعد 3 عقود قضيتها برفقة الساحرة المستديرة، آن الأوان لختام مسيرتي الكروية التي قضيت كلَها مدافعاً عن ألوان التضامن صور بيتي الأول والأخير، وعشقي الذي لا ينتهي أبداَ".وأتم: "أتقدم بجزيل الشكر لكل المدربين والأجهزة الفنية الذين كان لي شرف العمل معهم، والشكر لإدارة نادي التضامن الحاضرة وكل إدارة مرت على النادي خلال مسيرتي معه، والشكر العظيم لجماهير التضامن صور التي كانت السند والعضد خلال كل حياتي الكروية".وكان حاجو قد لعب أيضا لنادي المبرة، حيث يعتبر اعتزاله حاليا حدث كبير لسفير الجنوب الذي لعب لصفوفه أعوام طويلة.