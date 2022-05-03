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رياضة

كلوب يحذر ليفربول قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال الليلة

Lebanon 24
03-05-2022 | 14:00
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حذر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الانجليزي، من أن فريقه يجب أن يكون "جاهزا ليعاني" في اللعب ضد فياريال الإسباني إذا أراد الوصول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ويسافر ليفربول، بطل أوروبا 6 مرات، إلى إسبانيا لخوض مباراة الإياب، الثلاثاء، في نصف نهائي المسابقة القارية الأم وفي جعبته هدفان لصالحه، بعد فوزه على فريق "الغواصات الصفراء" 2-0 ذهابا، آملا في بلوغ النهائي، ضمن سعيه لتحقيق رباعية تاريخية في موسم واحد.
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ورغم أن الأرقام تشير إلى أن "الريدز" خسر في ثلاث مباريات فقط منذ مطلع العام الحالي، إلا أن المدرب الألماني وضع هذه السلسلة الرائعة في سياق مستقل، معتبرا أن "المشكلة في عمله هي أن كل شيء يكون مثاليا، حتى تبدأ المباراة التالية بشكل خاطئ وفجأة تصبح المباراة مختلفة من الناحية الديناميكية".

وقال كلوب الاثنين خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "من الجيد أن تعرف، وهو شعور داخلي، أننا لا نحلق باستمرار ونستمتع هنا وهناك، بل نحن في مرحلة جيدة.. ولكن قلقي الوحيد هو ما نفعله (الثلاثاء) وعلينا أن نكون مستعدين للمعاناة وألاّ نتأخر 1-0 أو أي شيء من هذا القبيل، وهذا يمكن أن يحدث في مباريات كرة القدم، ولكن قيادة المباراة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح كلوب الأفكار التي تنتابه بالإشارة إلى فوز ليفربول الصعب خارج ملعبه على نيوكاسل 1-0 السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري، ما أبقى على آماله قائمة بمقارعة مانشستر سيتي، المتصدر والذي يتقدم عليه بفارق نقطة يتيمة (83 مقابل 82).

ونجح ليفربول في تخطي المربع الذهبي في دوري الأبطال مرتين تحت قيادة كلوب، فبعد أن خسر نهائي 2018 أمام ريال مدريد، فاز بلقبه السادس أمام مواطنه توتنهام في العام التالي.

وأكد كلوب أن تجربة الصراع على عدة ألقاب في وقت واحد قد تفيد ليفربول على ملعب "إل مادريغال" في فياريال، وأن "ما تعلمناه في ذلك الوقت هو أنه لا يمكنك الفوز بعشر مباريات، يمكنك الفوز بمباراة واحدة ثم الأخرى، ولكن فقط إذا كنت تركز بنسبة 100% على الأولى".

وختم قائلا: "علينا أن نكون مستعدين للعب مباراة مثالية، لأنهم (فياريال) سيهاجموننا" و"سيحاولون لعب كرة قدم أكثر بكثير مما سمحنا لهم في المباراة الأولى".
المصدر: روسيا اليوم
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