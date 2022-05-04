" ريال مدريد" أم "مانشستر سيتي"؟.. صلاح يحدد هوية "منافس ليفربول" في نهائي دوري الأبطال

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عبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن سعادته بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحدث عن الفريق الذي يرغب بمواجهته في اللقاء الختامي للمسابقة القارية.ونجح ليفربول في حجز بطاقة التأهل لنهائي باريس عقب فوزه على فياريال 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وقال صلاح، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية، :"من الرائع أن تكون في النهائي للمرة الثالثة خلال 5 سنوات، هذا أمر لا يصدق، الجميع سعيد، وبالتأكيد سيحتفلون".وأضاف :"حددت أهدافي قبل بداية الموسم، لدي توقعات كبيرة لنفسي، قبل بدء الموسم كنت أرغب في 40 هدفا و10 تمريرات حاسمة".وأردف :"لم أقل ذلك أبدا، ولكن قبل بداية الموسم قلت إنني أريد تسجيل 40 هدفا وصناعة 15 هدفا، لقد وصلت لهدفي في التمريرات الحاسمة، ويجب أن أركز على تسجيل الأهداف الآن"،(سجل 30 هدفا وصنع 15).وأكمل صلاح :"الرباعية هي هدفنا الآن، ربما لم يكن ذلك هو الحال في بداية الموسم".وتابع:"بعد مرحلة المجموعات قلت إننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام".وتحدث النجم المصري عن هوية المنافس المحتمل للريدز في النهائي، قائلا :"أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي والفوز بالمباراة، مانشستر سيتي فريق صعب حقا وواجهناه عدة مرات هذا الموسم".ويلتقي ليفربول في النهائي مع المتأهل من مباراة اليوم الأربعاء بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد، مع العلم أن السكاي بلو فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 4-3.