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رياضة

بقرار مفاجئ... إبراموفيتش يعرقل عملية بيع "تشيلسي"

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:00
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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك مخاوف من انهيار عملية بيع نادي تشيلسي وسط مزاعم تفيد بأن رومان إبراموفيتش يريد استرداد نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني من قيمة القروض.

وقامت الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات على الملياردير الروسي إبراموفيتش في فبراير الماضي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أضطره لعرض النادي إلى البيع.
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وقام النادي اللندني مؤخرا بتقليص قائمة الملاك المحتملين لتضم 3 فقط، قبل أن يعلن أحد أغنى الرجال في بريطانيا السير جيم راتكليف تحالفه مع تود بويلي لشراء النادي اللندني.

ووفقا لما ورد في الصحيفة البريطانية، يحاول إبراموفيتش التراجع عن وعده السابق بالتنازل عن دين قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني، رغم تأكيده السابق إنه لن يطلب الحصول على تلك المبالغ عندما يعرض النادي للبيع.


ووفقا للتقرير المذكور في الصحيفة، فإن تلك الخطوة المفاجأة من إبراموفيتش قد تعرقل عملية بيع النادي اللندني إلى تحالف تود بويلي وجيم راتكليف في الموعد المحدد لذلك، أي في 31 أيار الجاري.

من جانب آخر أكدت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، أن الحكومة البريطانية لن تمدد الموعد النهائي لإنهاء عملية بيع تشيلسي.

أما عن صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فأشارت إلى أنه في حالة حصول نادي تشيلسي على الترخيص النهائي بعد إتمام عملية بيعه قبل يوم 8 حزيران المقبل، وهو نفسه يوم اجتماع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لوضع هيكلة الموسم المقبل، سيتم شطب تشيلسي من "البريميرليغ" للموسم القادم.
المصدر: روسيا اليوم
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