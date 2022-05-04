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رياضة

ميسي يغيب عن ترشيحات جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

Lebanon 24
04-05-2022 | 16:00
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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية بشكل رسمي، أسماء اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الليغ 1 عن هذا الموسم.

وتصدر كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
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كما ضمت القائمة كلا من ديميتري باييه من مارسيليا، لوكاس باكيتا من ليون، وسام بن يدر من موناكو، وتيرييه من ستاد رين.

وشهدت قائمة المرشحين غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا أيضا رغم تتويجهما مع العملاق الباريسي باللقب.

وتوج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الوصيف مارسيليا قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات.
المصدر: روسيا اليوم
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