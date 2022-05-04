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رياضة
ريال مدريد يعوّض خسارته ذهاباً أمام مانشستر سيتي ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
04-05-2022
|
17:39
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حسم ريال مدريد قمة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، لصالحه، ويضرب موعدا مع ليفربول الإنكليزي في النهائي.
وتلقّى ريال هدفا مفاجئا في الشوط الثاني سجله الجزائري، رياض محرز لصالح سيتي، لكنه تمكن من العودة بسرعة وسجل هدفين لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.
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وحسم الفريق الإسباني تأهله في الشوط الإضافي الأول بهدف من كريم بنزيمة من نقطة الجزاء.
وكان مانشستر سيتي فاز على ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الذهاب في إنكلترا.
ويلتقي ريال مدريد في النهائي ليفربول الإنكليزي، الذي تأهل ، الثلاثاء، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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