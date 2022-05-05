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رياضة

حطّم كلّ الأرقام القياسية... قميص لمارادونا يباع بسعر خيالي!

Lebanon 24
05-05-2022 | 02:00
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بِيع القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عندما سجّل هدفين شهيرين بمرمى إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، بنحو 9.3 مليون دولار، محطماً جميع الأرقام القياسية الخاصة ببيع مقتنيات رياضية، وفق ما أعلنته دار سوذبيز للمزادات.
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كان الرقم القياسي السابق لبيع الملابس الرياضية هو قميص ارتداه أسطورة البيسبول الأميركي بايب روث في أواخر عشرينيات القرن الماضي، حيث تم بيعه في عام 2019 مقابل 5.6 مليون دولار. 

كما أن سعر بيع قميص مارادونا تخطى سعر مخطوطة البيان الأولمبي لعام 1892 والتي بيعت بمبلغ 8.8 مليون دولار في كانون الأول 2019، محققاً رقماً قياسياً مطلقاً، بحسب ما قالته وكالة "فرانس برس". 

وجرت عملية البيع عبر الإنترنت منذ 20نيسان، حيث تم تسجيل عرض واحد فقط، بنحو 5 ملايين دولار. لكن عملية البيع شهدت نشاطاً في الدقائق الأخيرة، مع استجابة العديد من العروض حتى وصل إلى مبلغ 9.28 مليون دولار، وضمن ذلك التكاليف. 

فيما لم يتم الكشف عن هوية المشتري أو المشترين على الفور من قِبل دار سوذبيز. 
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