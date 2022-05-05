بعبارة مقتضبة... رونالدو يثير الشكوك في مستقبله

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حاول أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو إسكات الشائعات المتعلقة بمستقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن لمح على ما يبدو إلى أن الفترة التي قضاها في "أولد ترافورد" لم تنته بعد.وتتضاءل فرص مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك فإن مستقبل "الدون" بات محل شكوك وتساؤلات.وعقب المباراة الأخيرة مع برينتفورد التي سجل فيها رونالدو، ورد أن النجم البرتغالي قال: "لم أنته"، في تعليق انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.