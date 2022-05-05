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رياضة
بعبارة مقتضبة... رونالدو يثير الشكوك في مستقبله
Lebanon 24
05-05-2022
|
05:00
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حاول أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو إسكات الشائعات المتعلقة بمستقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن لمح على ما يبدو إلى أن الفترة التي قضاها في "أولد ترافورد" لم تنته بعد.
وتتضاءل فرص مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك فإن مستقبل "الدون" بات محل شكوك وتساؤلات.
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وعقب المباراة الأخيرة مع برينتفورد التي سجل فيها رونالدو، ورد أن النجم البرتغالي قال: "لم أنته"، في تعليق انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقل التعليق أحد عشاق رونالدو على "إنستغرام"، ليرد عليه اللاعب بنفسه عبر حسابه الرسمي مؤكدا: "لم أقل ذلك".
وأثارت العبارة المقتضبة تكهنات جديدة، بأن رونالدو (37 عاما) قد يغادر مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.
وفي وقت سابق، أفادت أنباء أن رونالدو سينضم إلى باريس سان جرمان الفرنسي بديلا لكيليان مبابي، إذا غادر الأخير إلى ريال مدريد الإسباني.
بل إن تكهنات أخرى تحدثت عن أن رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد بنفسه، أو ينضم إلى إنتر ميامي الأميركي الذي يترأسه نجم الكرة الإنجليزية السابق دافيد بيكهام.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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