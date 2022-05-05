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رياضة

بعد "الفعل الفاضح"... سجن لاعب في الليغا 4 سنوات

Lebanon 24
05-05-2022 | 08:00
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قضت محكمة إسبانية بالسجن 4 سنوات، على سانتي مينا لاعب فريق سلتا فيغو، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة عام 2017، مما دفع ناديه إلى إيقافه مؤقتا، حسبما كشفت وثائق قضائية، الأربعاء.


وأظهر الحكم الصادر عن محكمة في ألميريا أن مينا، الذي وجهت له المحكمة اتهامات مع دافيد جولدار لاعب إيبيزا، سيتعين عليه أيضا دفع تعويض قدره 50 ألف يورو للضحية.
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وقضت المحكمة ببراءة جولدار من جميع التهم الموجهة إليه، بحسب وكالة "رويترز".
 
واعتقل مينا لفترة وجيزة في حزيران 2017 بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال قضاء عطلته في موجاكار، جنوبي إسبانيا.

ويمكن استئناف الحكم القضائي أمام محكمة أعلى درجة قبل تنفيذه.
 
وقال النادي في بيان "يحترم سلتا فيغو حق اللاعب في الطعن على الحكم، لكنه مضطر في الوقت ذاته لاتخاذ إجراءات بعد الواقعة التي تهدد بتشويه سمعة النادي".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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