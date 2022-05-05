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رياضة

بيكيه مصاب... ما هي طبيعة إصابته؟

Lebanon 24
05-05-2022 | 23:00
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كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي الخميس، تشخيص إصابة صخرة دفاعه جيرارد بيكيه التي تعرض لها خلال مواجهة ريال مايوركا ضمن الجولة الـ34 من "الليغا" الأحد الماضي.

وجاء في بيان الفريق الكتالوني: "الفحوصات الطبية تؤكد تفاقم إصابة بيكيه في أوتار عضلة الفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
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