الى جانب ميسي أو يعود لفريقه... أين سيلعب رونالدو في الموسم المقبل؟

ووفقاً للعديد من التقارير الإنجليزية فإن الهولندي إيريك تين هاغ، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، يرغب في إحداث تغييرات جذرية في تركيبة الفريق خلال الموسم القادم، وقد يكون كريستيانو رونالدو أحد اللاعبين الذين لا يريد استمرارهم مع الفريق.وكانت صحف بريطانية أكدت سابقاً أن رونالدو نفسه سيختار الرحيل عن يونايتد في حال إخفاقه في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما تأكد بالفعل بعد تعادل الفريق ضد تشيلسي.ولو بقي كريستيانو في مانشستر سيغيب عن المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، والذي شهد ظهوره الأول مع "الشياطين الحمر" ضد شتوتغارت الألماني، يوم 1 تشرين الأول 2003.وبطبيعة الحال فلن يرضى كريستيانو بالغياب عن بطولته المفضلة، لذا سيبدأ العمل على البحث عن فريق جديد يرضي طموحه، نرصد أهمها في السطور التالية.سيكون خيار العودة إلى ريال مدريد بالنسبة لكريستيانو ممكناً، ولن يكون غريباً لو تم استقباله بطريقة تليق بالأبطال والأساطير.فرض كريستيانو نفسه كلاعب أسطوري في تاريخ النادي "الملكي"، خاصة مع تتويجه بلقب دوري الأبطال 4 مرات، وسجَّل 450 هدفاً في 438 مباراةً، واحتكر معظم الأرقام الفردية "للميرنغي".وفي حال رحيل "الدون" ووصوله إلى العاصمة الإسبانية سيكون ظهوره مؤكداً في دوري الأبطال، بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2021-2022.وبحسب صحيفة Daily Mirror البريطانية، فإن أداء رونالدو الجيد في الدوري الإنجليزي مع فريقه "الضعيف" أثار إعجاب شخصيات بارزة في نادي ريال مدريد، مؤكدة أنهم يدركون أن نجاحه خلال فترته الثانية مع "الميرينغي" مضمون.سيكون خيار انتقال كريستيانو إلى عاصمة الأنوار جذاباً للغاية لعشاق كرة القدم، الذين ستتاح لهم فرصة خيالية، لمشاهدة "الدون" وليونيل ميسي في فريق واحد.وسيضمن سان جيرمان لرونالدو عملياً التتويج بالبطولات المحلية، ليكون اللاعب الأول الذي يحصد لقب الدوري المحلي في أربعة دورياتٍ كبرى، بالإضافة لفرصة التتويج بدوري الأبطال.ولم يستبعد بول ميرسون، نجم أرسنال السابق، رحيل كريستيانو نحو باريس، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الدون" يعيش عامه الأخير في الدوري الإنجليزي.