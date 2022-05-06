"اوعى تستفز ريال مدريد".. إليكم نصيحة أبو تريكة لمحمد صلاح

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ولحِق ريال مدريد بليفربول في النهائي الذي يقام في 28 أيار الجاري، في تكرار لسيناريو موسم 2017-2018، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1، ليعوّض خسارته في مباراة الذهاب 3-2.



بعد المباراة، نشر محمد صلاح تغريدة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلاً واسعاً، إذ كتب: "هناك حساب علينا تسويته"، مرفقاً معها مجموعة من الصور من فوز ليفربول على فياريال الإسباني في مباراة نصف النهائي الأولى. وجّه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، نصيحة لمواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد استفزاز ريال مدريد، في تغريدة مثيرة للجدل نشرها صلاح بعد لحظات من تأهل النادي الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.ولحِق ريال مدريد بليفربول في النهائي الذي يقام في 28 أيار الجاري، في تكرار لسيناريو موسم 2017-2018، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1، ليعوّض خسارته في مباراة الذهاب 3-2.بعد المباراة، نشر محمد صلاح تغريدة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلاً واسعاً، إذ كتب: "هناك حساب علينا تسويته"، مرفقاً معها مجموعة من الصور من فوز ليفربول على فياريال الإسباني في مباراة نصف النهائي الأولى.





من جانبه، ردّ محمد أبو تريكة خلال ظهوره في الأستوديو التحليلي عبر شبكة "بي إن سبورت" القطرية، على التغريدة المثيرة لمحمد صلاح، وحثه على عدم استفزاز ريال مدريد.



وقال أبو تريكة: "التغريدة على صعيد التشجيع والمزاح، يجب على جماهير ريال مدريد ألا تأخذ ما قاله محمد صلاح على صدرهم أوي، عليك ألا تستفز ريال مدريد". كما قال محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وفياريال: "أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجدداً، لسبب شخصي".من جانبه، ردّ محمد أبو تريكة خلال ظهوره في الأستوديو التحليلي عبر شبكة "بي إن سبورت" القطرية، على التغريدة المثيرة لمحمد صلاح، وحثه على عدم استفزاز ريال مدريد.وقال أبو تريكة: "التغريدة على صعيد التشجيع والمزاح، يجب على جماهير ريال مدريد ألا تأخذ ما قاله محمد صلاح على صدرهم أوي، عليك ألا تستفز ريال مدريد".

وأتم: "يجب التعامل مع ما كتبه محمد صلاح على سبيل التشجيع والمزاح كما قلت، وليس على سبيل الاستفزاز، لأن آخر شخص تستطيع استفزازه أو ترغب في فعل ذلك تجاهه، هو ريال مدريد".



وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير وعالمي، هو مسؤول عن تصرفاته، هو يشجع فريقه، ويرى أن هناك ثأراً يجب حسمه أمام ريال مدريد".



وأردف: "ما حدث من راموس ما زال يؤثر على محمد صلاح حتى الآن، وحصل الآن على الفرصة المناسبة من أجل رد الاعتبار".