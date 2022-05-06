كم يوم يفصلنا على انطلاق كأس العالم؟

Advertisement

يترقب العالم الحدث الكروي الأكبر، والذي يتكرر مرة كل 4 سنوات وللمرة الأولى في عالمنا العربي، عندما تستضيف قطر، بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام بموعد استثنائي، حيث تقرر إنطلاقها يوم الـ 21 من تشرين الثاني القادم ، بدلا من أن تقام صيفا كما هو معتاد .200 يوم فقط على صافرة الحكم الأولى والتي ستكون عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة، عندما يلتقي منتخبا السنغال وهولندا على ملعب الثمامة في أولى مباريات البطولة التي من المنتظر أن تكون تاريخية نظرا للتحضيرات الكبيرة التي سبقتها .وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن إقبال جماهيري كبير لشراء التذاكر، حيث تمت عملية بيع الدفعة الأولى والتي كانت قبل قرعة دور المجموعات، فيما تم طرح الدفعة الثانية من التذاكر ولم يتم الإعلان عن نتائج الطلبات، حيث سيكشف عن المحظوظين الذين سيتمكنون من إقتنائها نهاية الشهر الجاري، قبيل الإعلان عن طرح الدفعة الثالثة والأخيرة .وسُحبت قرعة المونديال في الدوحة قبل أسابيع بحفل تخلله العديد من الفقرات الفنية والرسمية، حيث القى رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو وأمير دولة قطير الأمير تميم بن حمد، بالإضافة للفنانة المصرية الشهيرة شريهان وفقرة غنائية.وشهد حفلة القرعة استذكار النجوم الذين رحلوا مؤخرا وفي مقدمتهم أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا، كما تم إعلان تميمة البطولة وتقديم كأس البطولة من مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب وأحد المشجعين الأطفال للديوك الفرنسية، وجاء توزيع الفرق على المجموعات الثمانية كالتالي :المجموعة الأولى : قطر ، هولندا ، السنغال ، الأكوادور .المجموعة الثانية : انجلترا ، أمريكا ، إيران ، الفائز من الملحق الأوروبي.المجموعة الثالثة : الأرجنتين ، المكسيك ، بولندا ، السعودية .المجموعة الرابعة : فرنسا ، الدنمارك ، تونس ، الفائز من المحلق الآسيوي الأمريكي الجنوبي.المجموعة الخامسة : أسبانيا ، المانيا ، اليابان ، الفائز من الملحق الأمريكي الشمالي الأوقيانوسي .المجموعة السادسة : بلجيكا ، كرواتيا , المغرب ، كندا .المجموعة السابعة : البرازيل ، سويسرا ، صربيا ، الكاميرون .المجموعة الثامنة : البرتغال ، الأورغواي ، كوريا الجنوبية ، غانا .