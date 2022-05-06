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رياضة

مورينيو يدخل التاريخ بعد تأهل روما لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

Lebanon 24
06-05-2022 | 11:00
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نجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في قيادة فريقه روما للتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب ليستر سيتي، بعد الفوز عليه 1-0، مساء أمس الخميس.

وبهذا الفوز، تأهل روما إلى المباراة النهائية لتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1، عقب التعادل في مباراة الذهاب في إنجلترا بهدف لكل فريق.
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وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مورينيو أصبح أول مدرب يبلغ نهائي بطولات دوري الأبطال، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن مورينيو بات أيضا أول مدرب يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية مع 4 أندية مختلفة.

وسبق للمدرب البرتغالي، قيادة بورتو للتأهل إلى نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، قبل أن يصل بإنتر ميلان إلى نهائي التشامبيونزليغ، فيما قاد مانشستر يونايتد لبلوغ نهائي اليوروبا ليغ.

كما أشارت الشبكة إلى بلوغ روما، أول نهائي أوروبي منذ موسم 1990-1991، حينما تأهل لنهائي كأس الاتحاد على حساب بروندبي الدنماركي.

وضرب روما موعدا في المباراة النهائية المقررة في العاصمة الألبانية تيرانا في الـ25 من مايو الجاري مع فينورد الهولندي، الذي صعد إلى النهائي عقب تعادله من دون أهداف مع مضيفه مارسيليا الفرنسي في نصف النهائي الثاني، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب في هولندا بنتيجة 3-2.
المصدر: روسيا اليوم
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