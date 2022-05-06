17
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مورينيو يدخل التاريخ بعد تأهل روما لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي
Lebanon 24
06-05-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في قيادة فريقه روما للتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب ليستر سيتي، بعد الفوز عليه 1-0، مساء أمس الخميس.
وبهذا الفوز، تأهل روما إلى المباراة النهائية لتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1، عقب التعادل في مباراة الذهاب في إنجلترا بهدف لكل فريق.
Advertisement
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مورينيو أصبح أول مدرب يبلغ نهائي بطولات دوري الأبطال، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.
وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن مورينيو بات أيضا أول مدرب يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية مع 4 أندية مختلفة.
وسبق للمدرب البرتغالي، قيادة بورتو للتأهل إلى نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، قبل أن يصل بإنتر ميلان إلى نهائي التشامبيونزليغ، فيما قاد مانشستر يونايتد لبلوغ نهائي اليوروبا ليغ.
كما أشارت الشبكة إلى بلوغ روما، أول نهائي أوروبي منذ موسم 1990-1991، حينما تأهل لنهائي كأس الاتحاد على حساب بروندبي الدنماركي.
وضرب روما موعدا في المباراة النهائية المقررة في العاصمة الألبانية تيرانا في الـ25 من مايو الجاري مع فينورد الهولندي، الذي صعد إلى النهائي عقب تعادله من دون أهداف مع مضيفه مارسيليا الفرنسي في نصف النهائي الثاني، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب في هولندا بنتيجة 3-2.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
Lebanon 24
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
04:00 | 2022-05-06
06/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
02:30 | 2022-05-06
06/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
00:00 | 2022-05-06
06/05/2022 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم وجهة سياحة اللبنانيين الجديدة
Lebanon 24
إليكم وجهة سياحة اللبنانيين الجديدة
23:10 | 2022-05-05
05/05/2022 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبط بهيفا وهبي في حفل زفاف أسطوري.. كم مرة تزوّج أحمد أبو هشيمة؟ (صور)
Lebanon 24
ارتبط بهيفا وهبي في حفل زفاف أسطوري.. كم مرة تزوّج أحمد أبو هشيمة؟ (صور)
00:42 | 2022-05-06
06/05/2022 12:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-05-06
تزوير بالجنسية والسن.. شكوى للفيفا قد تقلب مجموعة بالمونديال
14:00 | 2022-05-06
أبراموفيتش ينفي شائعات حول عرقلة بيع تشيلسي
08:00 | 2022-05-06
كم يوم يفصلنا على انطلاق كأس العالم؟
06:06 | 2022-05-06
الموت يُغيّب مرسيل برصوميان آخر العنقود من الرعيل الاول لكرة الطاولة... وهذه لمحة عن حياته
05:00 | 2022-05-06
"اوعى تستفز ريال مدريد".. إليكم نصيحة أبو تريكة لمحمد صلاح
02:00 | 2022-05-06
الى جانب ميسي أو يعود لفريقه... أين سيلعب رونالدو في الموسم المقبل؟
فيديو
جوني ديب يتّهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا الممثل الشهير (فيديو)
Lebanon 24
جوني ديب يتّهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا الممثل الشهير (فيديو)
16:00 | 2022-05-06
07/05/2022 05:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحسم مصير "للموت 3"... هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحسم مصير "للموت 3"... هذا ما قالته (فيديو)
11:00 | 2022-05-06
07/05/2022 05:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
08:30 | 2022-05-06
07/05/2022 05:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact