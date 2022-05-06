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رياضة

أبراموفيتش ينفي شائعات حول عرقلة بيع تشيلسي

Lebanon 24
06-05-2022 | 14:00
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أصر الروسي رومان أبراموفيتش على أن موقفه من بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لم يتغير، ونفى طلب رد القرض الذي منحه لتشيلسي.

وكانت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" قد ذكرت أن بعض التقارير أشارت إلى أن الملياردير الروسي أبراموفيتش، الذي خضع لعقوبة من حكومة المملكة المتحدة يوم 10 مارس الماضي عقب العملية العسكرية في أوكرانيا، يصر على رد القرض الذي منحه لتشيلسي المقدر بـ 5 مليارات جنيه إسترليني (1,9 مليار دولار).
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وفي بيان نشر على الموقع الرسمي لتشيلسي، قال متحدث رسمي باسم مالك النادي: "في البداية، نية السيد أبراموفيتش فيما يتعلق بإهداء أرباح بيع تشيلسي للجمعيات الخيرية لم تتغير".

وأضاف: "منذ الإعلان الأول، فريق السيد أبراموفيتش كشف عن ممثلين رفيعي المستوى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات خيرية عالمية كبرى تم تكليفهم بتشكيل مؤسسة ووضع خطة لنشاطها".

وتابع: "ودخل الخبير المستقل الرئيسي في محادثات مع ممثلي الحكومة وعرض الهيكل والخطط الأولية".

وأكد: "السيد أبراموفيتش لم يكن مشاركا في هذا العمل وأنه تمت إدارته بشكل مستقل من قبل خبراء لديهم سنوات من الخبرة في المنظمات الإنسانية".

وأوضح: "ثانيا، السيد أبراموفيتش لم يطلب رد أي قرض له، مثل هذه الإشارات خاطئة بشكل كامل، ونفس الحال بالنسبة لما أشير إلى أن السيد أبراموفيتش قرر زيادة ثمن بيع النادي في الدقيقة الأخيرة".
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