Advertisement

رياضة

تزوير بالجنسية والسن.. شكوى للفيفا قد تقلب مجموعة بالمونديال

Lebanon 24
06-05-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-949543-637874601865008459.jpg
Doc-P-949543-637874601865008459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقب فشل منتخب تشيلي في التأهل لكأس العالم 2022، قدم الاتحاد المحلي لكرة القدم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) ضد الإكوادور التي تأهلت للمونديال، على خلفية مزاعم حول جنسية وسن مزورين لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية.
Advertisement


وأفاد الاتحاد التشيلي أن الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الإكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى الفيفا بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

وخاض كاستيو (23 عاما) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 أيلول 2021، والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 تشرين الثاني من العام ذاته.

واحتلت تشيلي المركز السابع بالمجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، متأخرة بفارق 4 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين وأوروغواي الثالثة.

في المقابل، تخوض بيرو الخامسة ملحقا مع الفائز بين الإمارات وأستراليا في 13 حزيران المقبل، في قطر.
 
وفي حال قبل الفيفا شكوى اتحاد تشيلي وأعلن فوز منتخبه الوطني بالمباراتين، فان ذلك سيسمح له بحجز مركز مؤهل للنهائيات، علما أن القرعة أوقعت منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا.

وقال محامي الاتحاد التشيلي إدواردو كارليتسو لقناة "ناسيونال دي تشيلي" إن نظيره الإكوادوري كان يعلم أن كاستيو يحمل شهادة ميلاد كولومبية، وإن الدليل أرسل إلى الفيفا.

وكتب الاتحاد التشيلي في بيانه: "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة"، و"لا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية. يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "التحقيقات التي أجريت في الإكوادور، ومنها تقرير للمكتب الوطني للأحوال المدنية، أعلى سلطة في هذا البلد، كشفت عن وجود تناقضات في شهادة الميلاد التي قدمها اللاعب".

وأضاف: "لجنة تحقيق من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تهدف إلى توضيح المخالفات في ملفات اللاعبين، خلصت إلى أن اللاعب كولومبي".
 
غير أن اتحاد الإكوادور أصر في بيان على أن كاستيو "مسجل حسب الأصول مع السلطة القانونية المختصة"، ولديه "جميع الوثائق الوطنية الصالحة".

وبموجب قوانين الفيفا، لا يمكن للاعب أن يمثل دولة لا يحمل جنسيتها.

وتزعم شكوى تشيلي أن كاستيو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 تموز 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 تشرين الثاني 1998.

وارتدى كاستيو قميص منتخبي الإكوادور دون 17 عاما و20 عاما قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول، فشارك لأول مرة في أيلول 2021 ولعب في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر، وساهم في 4 انتصارات مقابل تعادلين ومثلهما هزيمة.

وبدأ كاستيو مسيرته مع نادي نورتي أميركا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة غواياكيل أحد أبرز أندية البلاد.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-05-06
11:00 | 2022-05-06
08:00 | 2022-05-06
06:06 | 2022-05-06
05:00 | 2022-05-06
02:00 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website