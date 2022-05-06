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رياضة
كيليان مبابي يحدد تاريخ اتخاذ قراره بشأن مستقبله
Lebanon 24
06-05-2022
|
23:00
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كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن التاريخ الذي حدده النجم الفرنسي ومهاجم فريق باريس سان جرمان، كيليان مبابي، لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.
ونقلت الصحيفة عن المقربين من كيليان مبابي قولهم إنه أقرب إلى الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني من البقاء وتوقيع صفقة جديدة مع باريس سان جرمان.
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ووفقًا لموقع "لو باريزيان" الفرنسي، يمكن أن يكشف مبابي عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل في النصف الثاني من يونيو المقبل، وسينتظم المهاجم مع منتخب فرنسا الشهر المقبل، لكن من غير المتوقع أن يكشف عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل قبل ذلك الحين.
وينتهي عقد مبابي في باريس سان جرمان في أقل من شهرين، ولكنه لم يقدم أي تلميحات حول مستقبله، بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
في فرنسا، استمرت الأنباء تتحدث عن أن باريس سان جرمان والوفد المرافق للاعب اقتربوا من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد في الأسابيع الأخيرة.
ذكرت صحيفة لو باريزيان أنه ليس لديه نية لإعلان قراره في حفل توزيع جوائز الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في 15 أيار الذي سيحتفل بأفضل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لموسم 2021/22.
مبابي ينتظر انتهاء الموسم
وسيلعب باريس سان جرمان مباراته الأخيرة هذا الموسم ضد فريق ميتز على ملعبه "حديقة الأمراء" في 21 أيار، ولن يؤكد مبابي قراره في ذلك الحين، حيث يفضل الانتظار حتى يونيو لاتخاذ قراره النهائي.
ويمكن أن يأتي إعلان مبابي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في مؤتمر صحفي، في النصف الثاني من يونيو بعد المعسكر التدريب لمنتخب فرنسا استعدادا لبطولة دوري الأمم 2022.
وفي الأثناء، ما زال فريق باريس سان جرمان يبذل قصارى جهده لإقناع مبابي بتمديد إقامته في النادي، حيث يعرض عليه 100% من حقوق الصورة وراتبًا فلكيًا لجعله وجهًا للنادي.
غير أن مبابي على ما يبدو سيظل هادئًا بشأن مستقبله، على الأقل حتى النصف الثاني من الشهر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز
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