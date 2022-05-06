كيليان مبابي يحدد تاريخ اتخاذ قراره بشأن مستقبله







ونقلت الصحيفة عن المقربين من كيليان مبابي قولهم إنه أقرب إلى الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني من البقاء وتوقيع صفقة جديدة مع باريس سان جرمان.

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ووفقًا لموقع "لو باريزيان" الفرنسي، يمكن أن يكشف مبابي عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل في النصف الثاني من يونيو المقبل، وسينتظم المهاجم مع منتخب فرنسا الشهر المقبل، لكن من غير المتوقع أن يكشف عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل قبل ذلك الحين. كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن التاريخ الذي حدده النجم الفرنسي ومهاجم فريق باريس سان جرمان، كيليان مبابي، لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.ونقلت الصحيفة عن المقربين من كيليان مبابي قولهم إنه أقرب إلى الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني من البقاء وتوقيع صفقة جديدة مع باريس سان جرمان.ووفقًا لموقع "لو باريزيان" الفرنسي، يمكن أن يكشف مبابي عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل في النصف الثاني من يونيو المقبل، وسينتظم المهاجم مع منتخب فرنسا الشهر المقبل، لكن من غير المتوقع أن يكشف عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل قبل ذلك الحين.





في فرنسا، استمرت الأنباء تتحدث عن أن باريس سان جرمان والوفد المرافق للاعب اقتربوا من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد في الأسابيع الأخيرة.



ذكرت صحيفة لو باريزيان أنه ليس لديه نية لإعلان قراره في حفل توزيع جوائز الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في 15 أيار الذي سيحتفل بأفضل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لموسم 2021/22. وينتهي عقد مبابي في باريس سان جرمان في أقل من شهرين، ولكنه لم يقدم أي تلميحات حول مستقبله، بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.في فرنسا، استمرت الأنباء تتحدث عن أن باريس سان جرمان والوفد المرافق للاعب اقتربوا من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد في الأسابيع الأخيرة.ذكرت صحيفة لو باريزيان أنه ليس لديه نية لإعلان قراره في حفل توزيع جوائز الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في 15 أيار الذي سيحتفل بأفضل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لموسم 2021/22.