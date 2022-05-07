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رياضة

دولة متأهلة إلى كأس العالم 2022 تواجه خطر الاستبعاد... إليكم ما فعلته!

Lebanon 24
07-05-2022 | 05:00
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طلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي (فيفا) البتّ في أهلية لاعب إكوادوري، زاعماً أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفَين، مما يثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر.
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وقالت تشيلي إنها تملك دليلاً على أن بايرون كاستيو، ظهير فريق برشلونة جواياكيل، وُلد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.

وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا، شهادات ميلاده "المزورة" بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.
وذكر الاتحاد التشيلي في بيان: "من الواضح أن كل هذا معروف، بشكل جيد من الاتحاد الإكوادوري. لا يمكن لعالَم كرة القدم أن يتجاهل كل هذه الأدلة. هذه الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل اللاعبين لا يمكن قبولها، خاصة عندما نتحدث عن مسابقة عالمية".
 
وأشار إلى أنه أرسل أدلة إلى الفيفا وطلب التحقيق.

وأقر الفيفا بأنه "تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021، أنه تم قبول كاستيو مواطناً إكوادورياً، ما يمكّنه من اللعب للمنتخب الوطني.

وخاض كاستيو مباراته الأولى مع الإكوادور بعد خمسة أشهر من هذا القرار الذي ورد في صحيفة eltelegrafo.

ونفى الاتحاد الإكوادوري ما اعتبرها "شائعات لا أساس لها" تهدف إلى زعزعة استقراره من الذين يريدون منع مشاركته في نهائيات قطر.

وقال في بيان: "يجب أن نؤكد (ونعلن) أن بايرون كاستيو إكوادوري بكل السبل القانونية".


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